Guide d’achat Noël 2025 : les meilleurs accessoires PS5 à offrir !

Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, le choix des cadeaux à glisser sous le sapin peut poser un problème. Vous avez un joueur console dans votre entourage ? Un bon achat à faire, c’est un accessoire pour améliorer son expérience de jeu. Certains périphériques restent accessibles tout en apportant un vrai plus, en voici une sélection pour des idées-cadeaux.

Manette Turtle Beach Victrix Pro BFG, l’accessoire PS5 à mettre sous le sapin

Pour les joueurs exigeants qui cherchent à optimiser leurs performances, la Victrix Pro BFG est une référence solide. Cette manette sans fil se distingue par sa conception entièrement modulaire. Elle permet d’inverser les modules de joysticks ou d’installer un module à six boutons, idéal pour les jeux de combat. Sa connectivité fiable et ses composants de qualité en font un outil taillé pour la compétition.

Côté ergonomie, elle s’adapte à toutes les mains et à tous les styles de jeu. L’application dédiée permet de configurer les palettes arrière et la sensibilité des gâchettes pour une précision maximale. Livrée avec une mallette de transport et divers accessoires interchangeables, c’est le cadeau technique par excellence pour ceux qui veulent un contrôle total sur leur gameplay.

Nacon RIG 900 Max HS, le casque qui privilégie le confort

Pour une session de jeu qui combine immersion et endurance, le Nacon RIG 900 Max HS est un bon accessoire PS5 à acheter. Il propose une connexion double mode sans fil via un dongle USB et le Bluetooth, permettant de mixer l’audio du jeu et du téléphone. Compatible Dolby Atmos, il offre une spatialisation précise, essentielle pour repérer les adversaires dans les environnements compétitifs.

Sa structure légère, signature de la gamme RIG, assure un confort durable même après plusieurs heures d’utilisation. La station de base incluse facilite la recharge : il suffit de poser le casque pour récupérer de l’autonomie. Avec une excellente isolation passive et un micro performant, c’est un casque pensé pour allier performance audio et simplicité d’usage au quotidien.

SSD Corsair MP600 ELITE 4TB, le stockage massif pour PS5

Mine de rien, les jeux modernes prennent de plus en plus de place et le stockage de la console sature vite. Il peut être complexe de gérer sa bibliothèque sans supprimer des titres. Un bon achat à faire, c’est un SSD haute capacité, ici le MP600 Elite de 4TB. Il pourra s’ajouter à la PlayStation 5 sans difficulté technique majeure. Par ailleurs, les performances sont au rendez-vous pour les standards de Sony.

Avec son dissipateur thermique en aluminium blanc, il est conçu pour s’insérer parfaitement dans le slot M.2 de la console et maintenir des températures stables. Grâce à son interface PCIe Gen4 x4, il atteint des vitesses de transfert rapides, réduisant les temps de chargement. En clair, c’est le cadeau utile qui offre la tranquillité d’esprit et une bibliothèque de jeux immédiatement accessible.

PlayStation Portal, l’extension mobile de la console de salon

Si vous cherchez un accessoire qui change les habitudes d’un joueur PS5, le PlayStation Portal est un choix pertinent. Ce lecteur à distance permet de streamer les jeux installés sur la console via le réseau Wi-Fi domestique. Son écran LCD de 8 pouces offre une image nette en 1080p à 60 fps, tandis que toutes les fonctionnalités de la manette DualSense, comme le retour haptique, sont conservées.

Source image : Sony

Au-delà de l’aspect technique, il se démarque par sa praticité. Il libère la télévision du salon, permettant de jouer dans une autre pièce ou dans son lit. C’est une extension de l’écosystème PlayStation qui ne nécessite pas de racheter des jeux. Une attention qui plaira aux joueurs vivant dans un foyer où l’écran principal est souvent sollicité.