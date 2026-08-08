Xbox Game Pass : Microsoft dévoile les nouveaux jeux disponibles du 4 au 18 août 2026

Xbox poursuit l’été avec une nouvelle sélection de jeux qui devrait satisfaire aussi bien les amateurs de nouveautés que les nostalgiques. Il y a quelques heures, Microsoft a officialisé la première vague de titres qui rejoindront le Xbox Game Pass entre le 4 et le 18 août 2026, avec plusieurs sorties day one, le retour de classiques cultes et même un accès anticipé à la bêta d’un des jeux les plus attendus des prochaines années.

Découvrons-les sans plus tarder !

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Plusieurs sorties day one au programme

Comme à son habitude, Xbox mise sur les sorties disponibles dès leur lancement pour enrichir son service. Disponible depuis le 4 août, les abonnés Ultimate et PC Game Pass pourront découvrir Beast of Reincarnation, le nouveau jeu d’action-RPG développé par Game Freak.

Le 6 août, PowerWash Simulator 2 rejoindra également le catalogue en day one. La suite du jeu de nettoyage prisé des streamers promet de nouvelles cartes, davantage d’outils et une expérience coopérative enrichie.

Le 14 août, ce sera au tour de Mio: Memories in Orbit. Ce metroidvania développé par le studio français Douze Dixièmes intégrera directement le Game Pass dès sa sortie.

Les classiques de id Software renforcent le catalogue Game Pass pour le mois d’août

Cette première vague accueille également Grounded 2, proposé en Game Preview à partir du 11 août. La suite du jeu de survie miniature d’Obsidian permettra aux joueurs de découvrir son contenu en accès anticipé tout en suivant son évolution au fil des mises à jour.

Le même jour, les joueurs pourront également lancer Bounty Star et Date Everything!.

Parmi les autres ajouts, Microsoft remet à l’honneur plusieurs classiques avec Heretic et Hexen, deux FPS emblématiques de id Software disponibles dès le 4 août. Monsters are Coming!, Ball x Pit (Game Preview) ainsi que Cricket 26, accessible à tous les abonnés Game Pass dès le 13 août, complètent cette sélection.

Une bêta exclusive pour Gears of War: E-Day

Au-delà des nouveaux jeux, Microsoft réserve un avantage supplémentaire aux abonnés Ultimate et PC Game Pass. Ces derniers pourront accéder à l’Open Beta de Gears of War: E-Day du 6 au 10 août. Cette phase de test permettra notamment de découvrir le nouveau mode coopératif Horde Siege PvE, une évolution du célèbre mode Horde avec davantage de joueurs et des affrontements à plus grande échelle.