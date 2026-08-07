Meta dévoile Muse Code : la nouvelle IA pensée pour assister les développeurs

Meta franchit une nouvelle étape décisive dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la programmation. L’entreprise lance la version bêta initiale de Muse Code, son tout nouvel agent d’assistance au codage. Cet outil vise directement à rivaliser avec les solutions établies comme Claude Code d’Anthropic ou Codex d’OpenAI. Fonctionnant directement depuis l’invite de commande, cet assistant s’appuie sur le modèle de langage Muse Spark 1.2. Cette mise à niveau majeure apporte des performances accrues pour la génération de code, le débogage complexe, l’analyse d’architectures existantes et la gestion globale du flux de travail des développeurs.

Muse Code : des fonctionnalités avancées pour automatiser la création de logiciels

Muse Code prend en charge l’ensemble des tâches d’ingénierie logicielle quotidiennes. L’outil conçoit la structure des programmes, planifie les modifications requises et vérifie les résultats obtenus. Ainsi, les utilisateurs peuvent bâtir des applications complètes en formulant de simples instructions textuelles. De plus, cet agent intègre la capacité de piloter plusieurs sous-agents autonomes. Il délègue des sous-tâches spécifiques à ces modules secondaires afin d’accélérer la réalisation des projets volumineux.

Pour illustrer l’efficacité de son système, Meta a présenté plusieurs prototypes convaincants. Par exemple, les ingénieurs ont généré une simulation interactive d’une sphère de photons et une réplique du célèbre jeu vidéo Plants vs. Zombies. Une démonstration vidéo montre aussi la création automatisée d’une page web complète à partir d’un simple fichier vidéo au format MP4.

Meta adopte une stratégie tarifaire agressive face aux géants du secteur

Meta mise sur une politique de prix particulièrement avantageuse pour imposer son outil sur le marché. Par défaut, Muse Code adopte la tarification à l’usage de Muse Spark. Elle est fixée à 1,25 dollar par million de jetons d’entrée et 4,25 dollars par million de jetons de sortie. Néanmoins, l’entreprise va encore plus loin en proposant une formule spéciale réservée aux contributeurs. Alexander Wang, responsable en chef de l’IA chez Meta, a confirmé l’existence de cette offre économique. Et ce, lors d’un entretien accordé à la chaîne CNBC.

En échange d’un partage de retours d’expérience pour affiner l’assistant, les développeurs bénéficient de tarifs extrêmement bas. Cette offre dédiée aux contributeurs s’élève à seulement 0,10 dollar par million de jetons d’entrée et 0,20 dollar par million de jetons de sortie. En comparaison, le modèle Sonnet 5 d’Anthropic facture habituellement 3 dollars par million de jetons d’entrée et 15 dollars par million de jetons de sortie. Cet écart financier massif pourrait inciter de nombreuses entreprises à privilégier l’écosystème de Meta. Ce positionnement rappelle la stratégie des acteurs chinois comme DeepSeek. En effet, l’accessibilité tarifaire séduit un nombre croissant de développeurs soucieux de maîtriser leurs coûts opérationnels. Par ailleurs, ces investissements massifs dans le code automatisé visent à renforcer la fiabilité globale des plateformes de la société.