Précision remarquable : le nouveau LiDAR Avia 2 booste vos inspections

Livox Tech frappe fort sur le marché des solutions de surveillance industrielle ! Le fabricant annonce l’arrivée de son nouveau LiDAR, baptisé Avia 2. Sa promesse ? Un détecteur d’obstacles ultra-performant, précis et capable de fonctionner n’importe où, sous n’importe quel temps. À la clé, une technologie pensée pour les pros de l’inspection, que ce soit sur les lignes électriques, les voies ferrées ou les parcs à charbon.

Une portée d’un kilomètre et des détails à couper le souffle

Avec Avia 2, Livox place la barre très haut. Son laser de 1 535 nm voit loin — jusqu’à 1 000 mètres ! Cette portée s’accompagne d’une précision redoutable, le tout même sous la pluie ou le brouillard. Grâce à une technologie appelée micro-spot laser, le capteur génère des nuages de points 3D d’une finesse impressionnante. Une prouesse qui permet de détecter des objets très fins comme les lignes électriques, les branches, ou les câbles électriques, là où d’autres capteurs échouent.

Deux modes de fonctionnement viennent enrichir l’usage : un mode Normal pour surveiller une grande zone (80° × 80°) et un mode Focus pour inspecter avec une précision chirurgicale sur une longue distance (15° × 15°). Pas besoin de changer de matériel en fonction des missions à accomplir — une vraie polyvalence sur le terrain.

Fiabilité et simplicité, même dans des environnements difficiles

L’ingéniosité de Livox ne s’arrête pas à la performance pure. La marque a pensé à la résistance : un boîtier IP66, de -20 °C à +65 °C, pour affronter les pires conditions. L’appareil affiche aussi une longévité remarquable : 62 500 heures de fonctionnement moyen avant panne. Si vous l’installez sur une infrastructure difficile d’accès, vous pouvez oublier la maintenance intensive et les interventions à répétition.

Autre atout, le traitement en temps réel contre le bruit et les intempéries. Les algorithmes du Avia 2 filtrent la pluie et le brouillard avant même que les données ne soient analysées. Le résultat ? Un gain de temps et des informations toujours plus fiables pour prendre les meilleures décisions sur le terrain.

Envie d’en savoir plus ou de découvrir le Avia 2 en détails ? Filez sur le site officiel de Livox Tech. Et vous, comment imaginez-vous utiliser un tel LiDAR à la précision extrême ? Laissez-nous vos idées et partagez cette innovation autour de vous !