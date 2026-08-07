Disney s’associe à TikTok pour intégrer des vidéos de fans sur Disney+

Disney franchit une nouvelle étape majeure dans sa stratégie d’engagement auprès du jeune public. L’entreprise américaine s’associe officiellement avec le réseau social TikTok. Ce partenariat inédit permet d’intégrer des vidéos au format vertical directement au sein de la plateforme d’apprentissage et de divertissement Disney+.

Une intégration directe des contenus verticaux de TikTok sur Disney+

Dès le mois de mars dernier, Disney introduisait la section Verts au sein de son application de streaming. Cette fonctionnalité propose un fil d’actualité au format vertical, s’inspirant ouvertement des codes de TikTok. L’entreprise laissait déjà entrevoir son intention d’enrichir cet espace avec du contenu généré par les fans.

Désormais, cette ambition devient réalité à travers un programme pilote lancé dans un premier temps aux États-Unis. Les créateurs qui participent à cette phase d’expérimentation obtiennent un accès privilégié aux ressources de plusieurs centaines de films et séries. Les licences majeures comme Pixar, Marvel et Star Wars figurent parmi les propriétés intellectuelles mises à disposition.

Les vidéos des vidéastes sélectionnés seront ainsi diffusées simultanément sur TikTok et dans l’onglet Verts de Disney+. L’entreprise mettra régulièrement à jour ces flux vidéo. Cette rotation fréquente permet de maintenir un intérêt constant et d’alimenter les conversations autour de ses œuvres phares.

Un programme d’ambassadeurs pour propulser les meilleurs créateurs

Dans le cadre de cet accord, les deux géants du divertissement lancent le Disney Creator Ambassador Program. Ce programme vise à accompagner et valoriser les talents les plus prometteurs de la communauté. Les participants bénéficieront d’une visibilité accrue sur les deux plateformes.

De plus, Disney et TikTok offriront aux ambassadeurs des récompenses spécifiques ainsi que des invitations à des événements exclusifs. Cet investissement direct dans la communauté s’appuie sur des données internes particulièrement révélatrices. L’an dernier, les utilisateurs de TikTok partageaient en moyenne 6,5 millions de publications quotidiennes en lien avec le cinéma et la télévision. Par ailleurs, la moitié des personnes interrogées dans une étude affirmait avoir regardé un film ou une série après avoir vu un contenu sur TikTok. Pour en savoir plus sur les dynamiques de persuasion et d’engagement sur les réseaux sociaux, vous pouvez consulter cet article sur l’influence de TikTok et des algorithmes dans les décisions des utilisateurs.

Une stratégie globale axée sur l’engagement et l’accessibilité

Ce rapprochement avec TikTok intervient alors que plusieurs rumeurs évoquent le lancement futur d’une formule gratuite financée par la publicité sur Disney+. Même si le groupe n’a pas confirmé cette information, l’ajout du format vertical s’inscrit pleinement dans une volonté d’attirer et de fidéliser de nouveaux abonnés.

Le programme pilote avec TikTok débutera dans les prochains mois aux États-Unis. Disney n’a pas encore précisé la date exacte du lancement global. Néanmoins, cette alliance démontre la volonté ferme des grands studios d’intégrer les codes de la culture Web au cœur de leurs plateformes de streaming traditionnelles.