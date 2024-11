DeepSeek bouscule OpenAI : une nouvelle étoile dans l’univers de l’IA !

Le monde de l’intelligence artificielle vit une révolution inattendue. Quelques semaines seulement après le lancement du modèle super intelligent o1 d’OpenAI, un nouveau joueur entre en scène : « DeepSeek ». Cette startup chinoise ne fait pas que s’inviter à la table des géants, elle redéfinit les règles du jeu avec son modèle DeepSeek-R1-Lite Preview.

Une IA chinoise prometteuse, conçue pour rivaliser avec OpenAI

Lancé par Deepseek, le R1-Lite-Preview fait déjà beaucoup parler de lui. En quelques semaines, il a démontré des capacités impressionnantes. En particulier, en mathématiques et en programmation, rivalisant directement avec le fameux modèle o1 d’OpenAI. Les premiers tests sont sans appel : le R1-Lite surpasse même certaines limites d’OpenAI, notamment en offrant une meilleure transparence dans ses raisonnements.

Ce modèle chinois se distingue par sa manière d’exposer ses raisonnements de façon claire, en détail. Il offre ainsi une approche plus explicite et pédagogique, en particulier pour les tâches complexes comme la résolution d’équations mathématiques. Il est capable de décomposer ses réponses avec une logique plus facile à comprendre, ce qui est un vrai atout pour les développeurs et chercheurs.

Une approche plus transparente qui séduit les utilisateurs

Ce qui marque vraiment la différence, c’est la transparence du raisonnement du R1-Lite. Contrairement à o1 qui reste assez mystérieux dans ses réponses, Deepseek a choisi de dévoiler sa chaîne de pensée. Cela peut paraître anecdotique, mais pour les développeurs et les chercheurs, comprendre comment l’IA arrive à une solution est crucial. D’autant plus que cette clarté permet de mieux ajuster et corriger les modèles en cours de développement.

En effet, la promesse de Deepseek d’être plus transparent dans ses processus se confirme au fil des tests. Cela représente une avancée énorme pour l’intelligence artificielle, qui, de plus en plus, doit allier performance et clarté dans ses actions. D’un autre côté, le modèle o1 reste largement réputé pour sa performance brute. Cependant, l’absence de transparence dans certains cas pourrait créer des zones d’ombre pour les utilisateurs.

DeepSeek-Coder-V2: First Open Source Model Beats GPT4-Turbo in Coding and Math



> Excels in coding and math, beating GPT4-Turbo, Claude3-Opus, Gemini-1.5Pro, Codestral.

> Supports 338 programming languages and 128K context length.

> Fully open-sourced with two sizes: 230B (also… pic.twitter.com/6wocYVPPrj — DeepSeek (@deepseek_ai) June 17, 2024

Un modèle plus abordable avec des perspectives séduisantes

Au-delà de ses performances techniques, Deepseek frappe fort sur le terrain économique. Les premières analyses suggèrent que le R1-Lite pourrait offrir des performances équivalentes à celles de l’OpenAI o1, tout en étant bien plus abordable. Une aubaine pour les entreprises qui recherchent des solutions d’IA puissantes sans exploser leur budget.

En plus de cela, Deepseek a annoncé que son modèle serait open-source et accessible via une API. Cela permettrait à une large communauté de développeurs de contribuer et de faire évoluer le modèle. Un coup de maître pour attirer les talents et les entreprises. Cette ouverture contraste avec la politique plus fermée d’OpenAI. Ce qui pourrait séduire une nouvelle génération d’utilisateurs, soucieux de la transparence et de l’accessibilité.