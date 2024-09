OpenAI dévoile o1 : une IA dotée de « raisonnement »

OpenAI a récemment dévoilé son nouveau modèle d’intelligence artificielle, appelé o1. Ce modèle est le premier de la série des modèles de « raisonnement », conçu pour aborder des problèmes complexes plus rapidement que les humains. En parallèle, la version o1-mini, plus petite et moins coûteuse, a également été lancée.

OpenAI a centré ce modèle sur la résolution de problèmes

Le modèle o1 marque un pas de plus vers l’intelligence artificielle de type humain, selon OpenAI. Il est particulièrement performant dans des domaines comme la programmation et les mathématiques, où la résolution de problèmes complexes à plusieurs étapes est essentielle.

Contrairement aux modèles précédents, qui s’appuyaient sur des imitations des données d’entraînement, o1 a été formé pour résoudre les problèmes en utilisant une approche d’apprentissage par renforcement. Cela lui permet de traiter les requêtes de manière plus autonome.

Des résultats impressionnants, mais qui a un prix

Les premiers résultats obtenus par o1 sont prometteurs. Par exemple, lors d’un test de mathématiques de niveau universitaire, o1 a surpassé le modèle précédent, GPT-4o, en résolvant 83 % des problèmes, contre seulement 13 % pour GPT-4o. En matière de programmation, le modèle atteint même le 89e percentile dans des compétitions de type Codeforces.

Cependant, ces avancées ont un coût. L’utilisation d’o1 via l’API est plus chère que celle de GPT-4o. En effet, pour un million de jetons d’entrée (des morceaux de texte analysés par le modèle), o1-preview coûte 15 $, et 60 $ pour un million de jetons de sortie. En comparaison, GPT-4o coûte respectivement 5 $ et 15 $ pour les mêmes quantités.

Un modèle encore en développement

Malgré ses prouesses dans certains domaines, o1 n’est pas encore parfait. Il est plus lent que GPT-4o et moins performant dans certaines tâches factuelles ou de navigation sur le web. OpenAI insiste sur le fait que ce modèle est en phase de « preview », c’est-à-dire qu’il est encore en développement.

Jerry Tworek, responsable de la recherche chez OpenAI, a expliqué que « le modèle avait été formé avec un nouvel algorithme d’optimisation et des données spécialement conçues pour lui ». Grâce à cela, o1 aurait moins tendance à « halluciner’, un problème courant chez les modèles d’IA qui donnent des réponses incorrectes ou incohérentes. Mais Tworek admet que ce problème n’est pas encore complètement résolu.

OpenAI fait un pas de plus vers des agents intelligents

Pour OpenAI, o1 représente bien plus qu’une simple amélioration des modèles linguistiques. Bob McGrew, directeur de la recherche, évoque l’avenir de l’IA où des systèmes autonomes, ou « agents », pourront prendre des décisions et agir de manière autonome. Il estime que « la capacité de raisonnement est une étape cruciale vers l’intelligence de niveau humain ».