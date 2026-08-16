WEKA NeuralMesh 6 : le vrai problème des IA, ce n’est pas les GPU mais la donnée qui les nourrit

Depuis deux ans, la course à l’IA se résume souvent à une seule question : qui a le plus de puces GPU. Mais un autre problème, plus discret, commence à faire parler de lui dans les data centers : que faire de toute la donnée qu’il faut faire circuler pour nourrir ces puces sans les laisser tourner à vide. C’est exactement le terrain sur lequel l’entreprise WEKA vient de dégainer sa nouvelle plateforme, NeuralMesh 6, présentée comme la sortie logicielle la plus importante de son histoire.

Visuel : WEKA

Ce que WEKA vient de sortir

NeuralMesh 6 est une plateforme logicielle pensée pour faire tourner l’IA à l’échelle de la production, que ce soit pour l’entraînement de modèles ou pour l’inférence. Sa promesse principale est de réunir plusieurs fonctions sur les mêmes blocs de stockage. La solution associe ainsi une couche fichiers haute performance à une couche objet haute capacité. Les entreprises n’ont donc plus besoin de jongler entre plusieurs systèmes séparés. La plateforme gère aussi une multi-location poussée, avec jusqu’à 50 000 environnements clients isolés sur une seule infrastructure.

Côté technique, WEKA mise sur une pile S3 et POSIX unifiée sur mémoire NVMe. La solution intègre également une réplication intelligente avec mise en cache à distance. Enfin, une réduction permanente des données promet d’économiser jusqu’à six fois plus de capacité. Un système de tiering flash automatisé, baptisé AlloyFlash, complète l’ensemble. Un opérateur Kubernetes natif et une observabilité en mode SaaS viennent également renforcer la solution.

Sur des benchmarks réalisés avec des GPU H100 chez Oracle Cloud, WEKA annonce un débit de tokens multiplié par 10, dix fois plus d’utilisateurs simultanés servis, et jusqu’à 7 fois plus de tokens traités par GPU. La marque a aussi dévoilé une nouvelle génération de ses appliances WEKApod, capable de stocker 1,1 exaoctet de données utiles par rack. NeuralMesh 6 sera disponible au second semestre 2026, avec une mise à jour gratuite pour les clients déjà équipés.

Le vrai sujet derrière l’annonce

Ce qui m’intéresse dans cette annonce dépasse largement WEKA.

Elle confirme un basculement que je vois de plus en plus souvent dans les analyses IA actuelles. Le goulot d’étranglement n’est plus seulement le nombre de GPU disponibles. Il réside aussi dans la capacité à les alimenter assez rapidement en données pour éviter qu’ils ne tournent à vide. Un GPU qui attend des données est un GPU qui coûte cher pour rien, et c’est précisément ce problème que l’industrie du stockage tente de résoudre en ce moment.

Je reste toutefois prudente sur les chiffres mis en avant. Les x10 sur le débit de tokens ou les x7 sur l’usage GPU viennent de benchmarks réalisés par WEKA elle-même, sur son propre terrain de jeu chez Oracle Cloud. Ce n’est pas un audit indépendant, et ces performances mériteraient d’être confirmées par des clients tiers avant de les prendre pour argent comptant. L’écart entre un chiffre marketing et un résultat vérifiable en conditions réelles est souvent bien plus large qu’annoncé.

Reste que le sujet de fond, lui, est réel. Les entreprises déploient de plus en plus l’IA générative en interne. Les fournisseurs de cloud hébergent également ces modèles à grande échelle. Dans les deux cas, le stockage adapté à l’IA devient aussi stratégique que les puces elles-mêmes.

L’annonce de NeuralMesh 6 illustre bien où se joue la prochaine bataille de l’IA : plus seulement dans la puissance brute des puces, mais dans la façon de les alimenter sans gaspillage. WEKA n’est pas seule sur ce terrain. D’autres acteurs du stockage pourraient probablement suivre le même chemin dans les mois à venir. Ce type d’infrastructure reste invisible lors de l’utilisation quotidienne d’un chatbot. Pourtant, elle conditionne directement sa rapidité et son coût. À surveiller, donc. Je continuerai toutefois à examiner les chiffres de performance annoncés avec un œil critique tant qu’ils ne seront pas confirmés par d’autres sources.