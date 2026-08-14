Twitch : la méthode simple pour empêcher Amazon d’entraîner son IA avec vos contenus

Amazon exploite activement les données issues de la plateforme Twitch afin de perfectionner ses modèles d’intelligence artificielle générative. Depuis son rachat en 2014, ce service de streaming constitue un vaste réservoir d’informations exploitables par la firme américaine. Néanmoins, la plateforme offre un réglage spécifique pour bloquer la collecte de ces données personnelles.

Amazon collecte les contenus diffusés sur Twitch

Amazon intègre désormais les créations publiées sur Twitch dans le processus d’apprentissage de ses technologies d’IA. Cette mesure englobe un large éventail de contenus. Cela inclut les directs, les retransmissions en différé, les clips vidéo, ainsi que les visuels. Les échanges écrits au sein des espaces de discussion accompagnant les streams alimentent également ces bases de données.

D’ailleurs, la plateforme cherche continuellement à faire évoluer ses fonctionnalités. À cet égard, vous pouvez découvrir comment Twitch révolutionne la diffusion avec le streaming simultané en formats horizontal et vertical pour enrichir l’expérience des spectateurs.

Les objectifs d’Amazon pour l’apprentissage de son IA

Le groupe américain précise les finalités visées à travers sa documentation officielle. L’utilisation des données recueillies vise à élaborer des modèles automatisés capables de synthétiser des textes, des pistes sonores, des visuels ou des séquences vidéo.

Sur le plan sonore, l’analyse des flux audio sert notamment à perfectionner les systèmes de retranscription vocale automatisée. Cette avancée technique permet la création de sous-titres plus fidèles sur Twitch ainsi que sur d’autres services d’Amazon comme Prime Video.

La procédure à suivre pour empêcher l’utilisation de vos données

Les créateurs de contenu conservent la possibilité d’exclure leurs productions de ce programme de collecte. La désactivation s’effectue directement dans les paramètres du compte Twitch, au niveau de l’onglet dédié à la sécurité et à la confidentialité. Il suffit alors de décocher l’option relative au traitement des données pour l’intelligence artificielle générative.

Toutefois, ce paramétrage ne restreint pas l’accès aux données pour la modération de la plateforme ou la génération standard des sous-titres. En outre, la participation aux salons de discussion d’une chaîne externe qui autorise la collecte entraîne l’intégration automatique des messages transmis dans ce flux de données.