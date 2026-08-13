Connue pour ses montres colorées et tendance, ICE-Watch s’est imposée au fil des années comme une marque belge incontournable dans l’univers de l’horlogerie. Avec la ICE Kids 4G 2.0, elle met désormais son savoir-faire au service des familles en proposant une montre connectée pensée pour les enfants, qui allie communication, sécurité et divertissement.



Affichée au prix conseillé de 129 € (hors abonnement mobile), la ICE kids 4G 2.0 se positionne comme une alternative séduisante au premier smartphone. Appels 4G, appels vidéo, GPS en temps réel, contrôle parental, mode École… sur le papier, elle coche de nombreuses cases. Mais tient-elle réellement ses promesses au quotidien ? Aussi, j’ai pu la tester avec mon fils de 10 ans pendant plusieurs semaines.

Notre avis en bref sur l’ICE kids 4G 2.0

La ICE kids 4G 2.0 est une montre connectée complète qui répond parfaitement aux besoins des familles. En effet, elle séduit par ses fonctions de communication, son GPS précis et son contrôle parental efficace. Malgré un cadran assez imposant, elle reste légère, confortable au poignet et facile à prendre en main par les enfants.

Si son autonomie impose une recharge régulière et qu’un abonnement mobile est nécessaire, elle constitue une excellente alternative au premier smartphone.

Unboxing de l’ICE kids 4G 2.0

Dès l’ouverture de la boîte, la ICE kids 4G 2.0 donne une bonne première impression. Le packaging, coloré et moderne, met immédiatement la montre en valeur. À l’intérieur, on retrouve la montre connectée, son câble de recharge magnétique, la documentation de démarrage ainsi qu’un petit sachet contenant un film de protection pour l’écran et un outil pour accéder au compartiment de la carte SIM. Une attention appréciable qui permet de protéger rapidement la montre et de faciliter sa mise en service.

De plus, le bracelet en silicone paraît souple et robuste. Malgré un cadran relativement imposant pour le poignet d’un enfant, la montre reste légère et facile à manipuler dès les premières minutes. Lors de l’achat, il est possible de choisir entre deux couleurs: bleu ou rose.

Design de l’ICE kids 4G 2.0

Dès le premier regard, la ICE KIDS 4G 2.0 affiche clairement sa cible. Son design est moderne et suffisamment robuste pour résister aux aventures quotidiennes.

Le bracelet en silicone est agréable à porter et s’adapte facilement aux poignets des enfants. La montre inspire confiance grâce à sa certification IP68, qui lui permet de résister à l’eau et à la poussière. Aussi, une averse ou un lavage de mains ne lui feront donc pas peur. Toutefois, il n’est pas possible de se baigner avec.

L’écran AMOLED de 1,78 pouce est une excellente surprise.En effet, lumineux et très lisible, il offre de belles couleurs et reste parfaitement visible en extérieur. La navigation tactile est fluide et suffisamment réactive pour une utilisation par les plus jeunes. Même si il paraît imposant au poignet d’un enfant, la montre étant très légère, aucune gène n’est ressenti lors d’un usage quotidien.

Une configuration simple de l’ICE Kids 4G 2.0

La mise en route est rapide.

Première étape, il suffit d’installer l’application ICE KIDS 4G sur le smartphone des parents :

Elle est disponible gratuitement sur Android et iOS. Après avoir créé un compte, il suffit de scanner le QR Code de la montre pour l’associer à l’application. En quelques minutes, il est alors possible de configurer les contacts autorisés, le GPS, les zones de sécurité et l’ensemble des paramètres de contrôle parental.

La deuxième étape consiste à activer la carte nano- SIM fournie avec la montre.

L’opération s’effectue en quelques minutes en suivant les instructions fournies par ICE-Watch. La carte nano-SIM est déjà dans la montre. Une fois l’activation terminée, toutes les fonctions de communication (appels, messages, appels vidéo et localisation GPS) deviennent opérationnelles.

ICE-Watch ne propose qu’un seul forfait, facturé 7,99 € par mois, sans engagement. Un tarif un peu élevé, surtout lorsqu’on sait que certains forfaits mobiles pour smartphone sont disponibles à un prix inférieur. En contrepartie, ce forfait inclut une couverture dans plus de 40 pays européens, un véritable atout pour les familles qui voyagent régulièrement ou vivent près d’une frontière.

A noter qu’une version sans carte SIM pré-installée sera disponible à la rentrée 2026.

La troisième étape consiste à créer le profil de l’enfant dans l’application.

Il suffit de renseigner quelques informations, comme son prénom ou encore une photo de profil si vous le souhaitez. Ensuite, une fois cette étape terminée, la montre est entièrement personnalisée et prête à être configurée selon les besoins de la famille.

Depuis l’application, les parents peuvent enregistrer les numéros de téléphone des proches (parents, grands-parents, etc.) et choisir ceux qui sont autorisés à appeler ou à être appelés. Cette gestion des contacts renforce la sécurité en empêchant toute communication avec des numéros inconnus. Aussi, les contacts devront avoir l’application pour pouvoir communiquer avec la montre de l’enfant.

En quelques minutes, la montre est prête à être utilisée.

Une montre ICE kids 4G 2.0 qui remplace réellement un téléphone

Sa connectivité :

La véritable force de cette ICE KIDS 4G 2.0 est sa connectivité mobile.

Grâce à la 4G et à sa carte nano-SIM dédiée, l’enfant peut :

passer des appels vocaux ;

effectuer des appels vidéo ;

envoyer des messages texte ;

envoyer des messages vocaux ;

partager des photos.

Le tout directement depuis son poignet, sans téléphone. Les communications sont limitées aux contacts autorisés par les parents, ce qui évite les appels ou messages provenant d’inconnus.

Des fonctions qui plairont aux enfants

La ICE KIDS 4G 2.0 ne se contente pas d’être un outil de communication.

Elle embarque également :

un appareil photo de 5 mégapixels: Très ludique pour garder sur la montre (Stockage de 8GB) ou envoyer à ses contacts.

un podomètre : l’objectif de nombre de pas est à fixer par les parents avec l’application.

quatre petits jeux intégrés ;

une lampe torche : l’écran devient tout blanc.

une calculatrice ;

un chronomètre ;

plusieurs alarmes : A créer par les parents via l’application.

la météo ;

Localisation : L’enfant peut envoyer sa localisation.

des histoires générées par intelligence artificielle (AI Story).

Bonne nouvelle également : contrairement à un smartphone classique, il n’y a ni navigateur Internet, ni réseaux sociaux, ni boutique d’applications, ce qui limite fortement les risques d’exposition à des contenus inadaptés.

Une vraie tranquillité d’esprit pour les parents ?

C’est probablement l’aspect le plus convaincant de cette montre.

L’application ICE KIDS 4G permet notamment de :

suivre la position GPS de l’enfant ;

définir des zones de sécurité (géorepérage) : Il suffit d’enregistrer des adresses ou l’enfant est en sécurité.

recevoir une alerte lorsque l’enfant quitte une zone autorisée ;

consulter la position en temps réel ;

gérer la liste des contacts autorisés ;

créer des alarmes

activer le mode école.

Autonomie : correcte sans être exceptionnelle

Le mode École est particulièrement bien pensé puisqu’il bloque les fonctions distrayantes pendant les heures de classe tout en laissant disponibles les fonctions essentielles si nécessaire. Toutefois, il est certainement interdit de porter ce type de montre dans une école.

Avec sa batterie de 700 mAh, ICE annonce une autonomie comprise entre 1 et 2 jours selon l’utilisation.

En pratique, si les appels vidéo et le GPS sont très sollicités, il faudra prévoir une recharge quotidienne. En revanche, pour une utilisation plus classique (quelques appels, messages et localisation), la montre peut facilement tenir une journée complète.

Conclusion

En sommes, avec un prix de 129 €, auquel il faut ajouter un abonnement de 7,99 € par mois sans engagement, la ICE KIDS 4G 2.0 représente un certain investissement. (À noter qu’à partir de la rentrée, une version sans carte SIM pré-installée sera également proposée). Toutefois, elle offre bien plus qu’une simple montre connectée : appels 4G et vidéo, localisation GPS en temps réel, contrôle parental complet et nombreuses fonctions ludiques en font une véritable alternative au premier smartphone.

Malgré un cadran un peu imposant, elle séduit par sa simplicité d’utilisation, sa qualité de fabrication et les nombreuses possibilités qu’elle offre aux enfants comme à leurs parents. Ainsi, pour ceux une solution rassurante pour rester en contact avec votre enfant tout en limitant son accès aux écrans et aux réseaux sociaux, la ICE kids 4G 2.0 est un bon choix.