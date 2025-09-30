TUTO – Comment avoir une photo de profil séduisante avec l’IA ?

À l’ère du numérique, notre image en ligne est souvent notre premier contact avec les autres. Que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou une application de rencontre, une photo de profil bien pensée peut faire toute la différence. Grâce aux avancées de l’intelligence artificielle, il est désormais possible de créer une photo séduisante, professionnelle et personnalisée sans passer par un studio photo. Gemini, l’outil IA de Google, offre des possibilités bluffantes pour sublimer votre image tout en respectant votre style.

Pourquoi accorder une attention particulière à sa photo de profil ?

Une photo de profil est bien plus qu’un simple portrait. Elle donne déjà une première impression sur la personne que vous êtes. Bien que « l’habit ne fait pas le moine », une image soignée inspire confiance, attire l’attention et peut renforcer votre crédibilité. Dans un monde où les premières impressions se jouent en quelques secondes, négliger sa photo revient à passer à côté d’opportunités personnelles ou professionnelles. Attention, une photo séduisante ne signifie pas forcément être « parfait », mais plutôt refléter la meilleure version de vous-même, en accord avec votre personnalité et le message que vous souhaitez véhiculer.

Les étapes pour obtenir une photo digne d’un mannequin grâce à Gemini

Place à la pratique. Si vous souhaitez avoir une photo de vous inspirant un certain charisme et une certaine confiance en soi, nous vous proposons de suivre les étapes suivantes.

Tout d’abord, connectez-vous à votre compte Google Gemini, ou ouvrez-en si vous n’en avez pas encore.

Par la suite, téléchargez une image de vous sur laquelle on voit bien votre photo

Dans la barre de message avec Gemini, cliquer l’icône en forme de banane ou « Générer avec Imagen ».

». Après cela, copier-coller ce prompt et laissez la magie opérer :

« Veuillez créer un portrait vertical tourné au format 1080×1920 en utilisant exactement les mêmes caractéristiques du visage, caractérisé par un éclairage cinématographique sombre et un contraste intense. Capturée dans un angle légèrement bas, face vers le haut, qui a dramatisé la mâchoire et le cou du sujet, la composition évoque une certaine domination et une élégance sculpturale. L’arrière-plan est un rouge cramoisi profond et saturé, créant un clash visuel audacieux avec la peau lumineuse et la garde-robe sombre du modèle. »

Et voilà, vous avez votre nouvelle photo de profil, attirante et charismatique, que vous pouvez utiliser sur vos comptes de réseaux sociaux.