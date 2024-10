Telegram facilite la vérification des numéros de téléphone pour les entreprises

Telegram a récemment dévoilé une mise à jour intéressante, permettant aux entreprises d’utiliser l’application pour vérifier les numéros de téléphone de leurs utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité offre une alternative pratique aux méthodes traditionnelles, comme l’envoi de SMS, souvent coûteuses et moins sécurisées.

Une solution économique pour les entreprises en quête de vérification

Dans un article de blog, Telegram explique que les entreprises dépensent souvent des sommes importantes pour des systèmes de vérification. Cette mise à jour vise à simplifier ce processus. Grâce à Telegram, toute entreprise, application ou site Web peut désormais envoyer des codes de vérification via la plateforme. Ces codes sont non seulement plus rapides à recevoir, mais également moins chers. Telegram facture 0,01 $ par utilisateur vérifié, un tarif bien inférieur à celui des solutions SMS, qui peuvent coûter jusqu’à 50 fois plus cher.

Les utilisateurs de Telegram recevront leurs codes de vérification dans une discussion spéciale au sein de l’application. D’un simple clic, ils peuvent copier le code et se rendre sur la page de vérification. Cette méthode rend le processus plus pratique et rapide, ce qui pourrait inciter davantage d’entreprises à utiliser cette fonctionnalité.

D’autres nouveautés sur Telegram qui enrichissent l’expérience utilisateur

En plus de la vérification des numéros, Telegram a introduit d’autres fonctionnalités attrayantes. Les utilisateurs peuvent maintenant envoyer des cadeaux à leurs amis, ce qui ajoute une touche ludique à l’application. De plus, Telegram a amélioré l’interface pour les appels vidéo sur iOS, rendant ces appels plus agréables. La modération a également été renforcée, offrant davantage d’options pour signaler les abus.

Pour bénéficier de toutes ces nouveautés, vous pouvez télécharger la dernière version de Telegram, disponible gratuitement sur l’App Store. L’application continue d’évoluer, rendant l’expérience utilisateur toujours plus fluide et enrichissante.

Une API dédiée à la vérification des numéros de téléphone

Telegram a mis à disposition un article d’assistance contenant plus de détails sur cette nouvelle API de vérification des numéros de téléphone. Cela permettra aux développeurs et aux entreprises d’intégrer facilement cette fonctionnalité dans leurs services.