Juno se retire de l’App Store Vision Pro sous la pression de Google

L’application Juno, qui permet d’accéder à YouTube de manière non officielle sur Vision Pro, a disparu de l’App Store d’Apple. Selon Christian Selig, le développeur de Juno, Google a demandé cette suppression en affirmant que l’application violait sa marque déposée. Ce retrait constitue un nouveau coup dur pour Selig. Ce dernier a déjà dû fermer son application Reddit Apollo l’an dernier à cause de changements dans la politique de l’API de Reddit.

Une approche plus pacifique de Selig après l’échec d’Apollo

Selig a indiqué qu’il ne souhaitait pas engager de conflit. Il décrit Juno comme un « projet de loisir » sur lequel il a travaillé pour le plaisir. Dans un message sur son site, il a exprimé sa passion pour la création de Juno tout en rappelant qu’il s’agissait d’une petite application. Son objectif n’est pas de transformer cette situation en une lutte comme celle qu’il a vécue avec Reddit.

Un flou sur les véritables raisons du retrait de l’application

Les raisons précises de la plainte de Google ne sont pas claires. Selig a partagé que Google a évoqué des problèmes liés à sa « marque déposée et son iconographie » dans une communication avec Apple. Selon lui, Google a déclaré que Juno ne respectait pas les directives de YouTube en modifiant le site d’une manière non autorisée. Cependant, Selig soutient que Juno fonctionne comme une simple extension de navigateur, modifiant le CSS pour donner à l’interface un aspect compatible avec visionOS. Il affirme qu’aucun logo n’a été ajouté en dehors de ceux déjà présents sur le site. De plus, l’utilisation du suffixe « pour YouTube » est conforme aux directives de Google.

Absence d’une application officielle de Google pour Vision Pro

Malgré les plaintes, Google n’a pas encore développé d’application YouTube officielle pour Vision Pro, bien que la société ait mentionné en février qu’une telle application était sur sa « feuille de route ». Google n’a pas répondu à la demande de commentaires concernant cette affaire.

Une continuité pour les utilisateurs existants de Juno

Pour les utilisateurs qui ont déjà acheté l’application Juno, Selig a assuré qu’ils devraient pouvoir continuer à l’utiliser pour le moment. Cependant, il a également averti qu’une mise à jour future de YouTube pourrait potentiellement bloquer l’accès à l’application.