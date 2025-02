Delta Force : la date de sortie du DLC Black Hawk Down se confirme

Depuis sa sortie en décembre dernier, la version free-to-play de Delta Force a immédiatement conquis les fans de jeux de tir multijoueur, accumulant rapidement un nombre considérable de joueurs. Mais à part le mode battle royale, la communauté attendait l’arrivée de son mode campagne, annoncé le même mois. Aujourd’hui, Team Jade met fin à l’attente avec une nouvelle bande-annonce. Voici donc la date de sortie du DLC de Delta Force, baptisé Black Hawk Down.

Le mode battle royale en free-to-play de Delta Force a déjà conquis des centaines de milliers de joueurs à sa sortie. Avec la possibilité d’accueillir 64 joueurs, il fut un succès fulgurant avec en moyenne 50000 joueurs connectés par jour. Il ne manquait plus qu’une campagne solo pour qu’il devienne un “vrai jeu de tir” à la Call of Duty ou Battlefield.

Et cette campagne solo, elle n’est plus loin. Lundi dernier, Team Jade, la filiale du géant chinois Tencent, a annoncé son arrivée dans une nouvelle bande-annonce. Elle sera disponible sous forme d’un DLC payant, dont la date de sortie est fixée le 21 février prochain.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce de lancement :

Black Hawk Down est un remake du jeu de tir du même nom, sorti en 2003. Basé sur des faits réels, il raconte l’intervention de l’armée américaine pendant la guerre civile somalienne en 1993. Dans la bande-annonce, Team Jade donne un avant-goût aux joueurs en dévoilant des combats dans les rues de Mogadiscio, la capitale de la Somalie.

Rendez-vous donc le 21 février si vous voulez jouer à Black Hawk Down, la campagne solo de Delta Force. Son prix reste jusqu’à présent inconnu, mais Team Jade promet de plus amples informations dans les jours à venir. En attendant, vous pouvez profiter de son mode multijoueur gratuit. Delta Force n’est pour l’instant disponible que sur PC via Steam, mais il devrait sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et sur mobile dans le courant de l’année.