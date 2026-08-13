Project Sirius, le spin-off multijoueur de The Witcher est frappé par une nouvelle vague de licenciements

Le développement de Project Sirius, le mystérieux spin-off multijoueur de The Witcher, connaît un nouveau coup de frein. Trois ans après une première restructuration, le projet de CD Projekt est à nouveau touché par une réduction de ses effectifs. Cette fois, neuf employés ont été licenciés et neuf autres sont invités à rejoindre d’autres projets du groupe. De quoi relancer les interrogations autour de l’ambitieux projet de The Molasses Flood.

18 personnes quittent l’équipe de Project Sirius

L’information, révélée par Kotaku le 12 août 2026, a depuis été confirmée par CD Projekt. Selon ce dernier, quatre employés du bureau de Boston et cinq développeurs basés à Varsovie ont quitté leurs postes avec un effet immédiat. De leur côté, neuf autres membres de l’équipe peuvent postuler à des postes disponibles sur d’autres productions du groupe.

Avant cette nouvelle réorganisation, 83 personnes travaillaient sur Project Sirius. L’équipe dédiée au jeu compte désormais 65 développeurs, soit une réduction d’environ 22 % de ses effectifs. « Nous avons ajusté la taille de l’équipe Sirius pour refléter les besoins du projet à ce stade de son développement », ajoute CD Projekt.

Toutefois, il y a un point important à savoir : ces annonces ne signifient pas l’annulation de Project Sirius. CD Projekt n’a communiqué aucune décision allant dans ce sens. À ce jour, le spin-off reste donc officiellement en production. En revanche, le studio polonais reste encore silencieux à propos de la date de sortie ou la fenêtre de lancement de son projet.

Un spin-off de The Witcher déjà marqué par une importante restructuration

Ce n’est toutefois pas la première fois que Project Sirius traverse une période mouvementée. En 2023, CD Projekt avait décidé de revoir en profondeur le projet, entraînant le départ de 29 employés de The Molasses Flood. Ce dernier était le studio américain acquis par le groupe en 2021 et chargé du développement du projet.

En 2024, CD Projekt indiquait encore que Sirius se trouvait en préproduction. L’équipe comptait alors un peu moins de 40 personnes. Le groupe expliquait expérimenter différentes idées et mécaniques afin de définir la direction du jeu. Depuis, le projet a continué d’évoluer. CD Projekt confirmait encore en 2025 que Project Sirius serait bien un jeu multijoueur. Bien sûr, le studio polonais s’est gardé de dévoiler de détails sur son concept ou sa date de sortie.

Le mystère plane encore…