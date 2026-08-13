Phantom Blade Zero : le nouveau trailer de gameplay frappe fort !

Le compte à rebours est officiellement lancé pour Phantom Blade Zero. À quelques mois de sa sortie, le jeu d’action de S-GAME se dévoile à travers d’un nouveau trailer de gameplay de près de 11 minutes. Et ce n’est pas tout : le studio chinois a également annoncé l’ouverture des précommandes, pour le plus grand plaisir des fans d’action-RPG. Alors, est-ce que Phantom Blade Zero vaut-il le titre du rendez-vous majeur de la fin d’année ?

Réponse dans les prochaines lignes !

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Un nouveau trailer qui montre le jeu sous un autre angle

D’une durée de 11 minutes, le nouveau trailer de Phantom Blade Zero dévoile des séquences de gameplay et cinématiques époustouflantes pour donner un aperçu plus conséquent de l’aventure. S-GAME y met notamment en avant Soul, son assassin au style de combat extrêmement nerveux, ainsi que plusieurs affrontements et nouveaux éléments narratifs.

La vidéo réserve également une surprise de taille avec l’apparition de Donnie Yen. L’acteur et spécialiste des arts martiaux confirme sa participation au projet en tant que consultant créatif depuis 2023. Il assure également la capture faciale et la motion capture de Mó Yuan, le père de Soul. Cette collaboration n’est pas un hasard, S-GAME voulant soigner la dimension martiale du système de combat de son jeu.

Regardez :

Les précommandes de Phantom Blade Zero sont ouvertes

Autre annonce importante de la soirée : les précommandes sont désormais disponibles. Les joueurs qui précommandent le jeu pourront notamment obtenir deux éléments cosmétiques, Treasure Basin et Legacy. S-GAME précise toutefois que ces contenus pourront également être débloqués en progressant normalement dans l’aventure.

Pour rappel, Phantom Blade Zero sera disponible le 29 octobre 2026 sur PS5, avec une sortie également prévue sur PC.

Un State of Play pour Phantom Blade Zero ?

Mais le véritable rendez-vous est encore à venir. PlayStation a confirmé qu’un State of Play entièrement consacré à Phantom Blade Zero sera diffusé le 17 août prochain. Pendant près de 20 minutes, S-GAME promet une présentation approfondie du gameplay, mais aussi de nouveaux personnages et de nouvelles informations sur l’univers du jeu. La majorité des séquences montrées seront inédites.

Alors, hype ?