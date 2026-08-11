Apple Watch : vers des tailles d’écran inédites et un modèle sans affichage ?

Apple prépare activement une refonte stratégique de sa gamme de montres connectées. Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino étudie plusieurs pistes audacieuses pour renouveler son offre dans les prochaines années. Si les futures Apple Watch Series 12 et Ultra 4 conserveront un design classique, les générations suivantes pourraient bousculer nos habitudes.

Une diversification marquée des tailles d’écran et l’option du sans-affichage

Face à la montée en puissance de bracelets de santé sans écran comme ceux de la marque Whoop, Apple envisage une diversification inédite de son catalogue. La marque à la pomme teste actuellement des formats aux dimensions variées ainsi que des technologies d’affichage innovantes. De manière plus surprenante, les ingénieurs californiens explorent également la possibilité de lancer une déclinaison totalement dépourvue d’écran tactile. Ce produit ciblerait avant tout le suivi continu de la santé et du sport sans distraction visuelle.

Par ailleurs, cette stratégie vise à élargir la grille tarifaire. Apple souhaite en effet proposer des modèles encore plus haut de gamme que les séries Ultra ou Hermès. En parallèle, la société développe une montre particulièrement accessible financièrement afin d’offrir une porte d’entrée plus abordable que l’actuelle Apple Watch SE.

Le retour de la céramique et des fonctionnalités de santé enrichies sur Apple Watch

En plus de ces réflexions structurelles, Apple prévoit de réintroduire certains matériaux emblématiques. Ainsi, le boîtier en céramique pourrait faire son grand retour d’ici un à deux ans. La marque complétera cette évolution esthétique par un choix étendu de nouveaux coloris et un renouvellement de son catalogue de bracelets.

Sur le plan technique, les prochaines montres intégreront des capteurs de santé et d’activité physique nettement plus précis. De surcroît, ces futurs appareils exploiteront pleinement la nouvelle version de Siri dopée à l’intelligence artificielle pour offrir une interaction vocale plus fluide.

Toutefois, ces nouveautés matérielles majeures nécessiteront de la patience, car leur déploiement s’étalera progressivement sur les deux prochaines années. D’ici là, le suivi logiciel reste crucial pour les montres déjà en circulation, même si certains anciens modèles restent limités. D’ailleurs, il se peut que votre Apple Watch soit privée de la mise à jour watchOS.