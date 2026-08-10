THQ Nordic Showcase 2026 : Gothic, Way of the Hunter 2… toutes les annonces à retenir

THQ Nordic n’est pas venu les mains vides le 7 août dernier. À l’occasion de son Showcase 2026, l’éditeur a donné de bonnes nouvelles autour de ses prochains jeux, mais également quelques mises à jour et de nouveaux contenus. Si aucune annonce majeure n’est venue véritablement bouleverser le paysage vidéoludique, plusieurs titres ont enfin été dévoilés. Et une licence a clairement tiré son épingle du jeu : Gothic.

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Way of the Hunter 2 fixe sa sortie

L’une des principales annonces du THQ Nordic Showcase concerne Way of the Hunter 2. Après son passage en Early Access sur PC, le jeu de chasse quittera cette phase le 29 septembre 2026 et sera également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

THQ Nordic a notamment présenté ses environnements en Amérique du Nord et en Afrique, avec la réserve de Kilimaya. Les précommandes incluront par ailleurs le Heirloom Pack DLC.

Gothic

La licence Gothic a également occupé une place importante lors du THQ Nordic Showcase. Le remake du premier épisode bénéficiera prochainement de plusieurs fonctionnalités, dont un mode photo, le Marvin Mode et un outil destiné aux mods. En outre, THQ Nordic prépare l’arrivée de la trilogie classique sur les consoles actuelles. Gothic Classic est disponible dès maintenant, tandis que Gothic II Complete Classic arrivera le 29 septembre et Gothic III Classic le 24 novembre prochain.

En bonus, l’éditeur a également présenté Gothic – A Shadow’s Quest. Ce dernier est un jeu de plateau dont la campagne Gamefound débutera le 30 septembre.

The Eternal Life of Goldman et les autres annonces du THQ Nordic Showcase

The Eternal Life of Goldman, le jeu de plateforme à l’identité visuelle dessinée à la main, s’est aussi offert une nouvelle bande-annonce lors du THQ Nordic Showcase. Sa date de sortie reste inconnue, mais THQ Nordic confirme une disponibilité sur PC, Nintendo Switch et PS5. Il sera également disponible dans le Xbox Game Pass dès son lancement.

Du côté des nouveautés, Expeditions: Samurai est désormais disponible en Early Access sur PC. The Guild – Europa 1410, lui, vise un lancement en Early Access en septembre.

Le Showcase a également permis de découvrir la nouvelle maîtrise Spirit dans Titan Quest II, du contenu supplémentaire pour Call to Arms: Panzer Elite, ainsi que les évolutions de Wreckfest 2.

Enfin, le pré-show a annoncé Let’s Sing 2027 et Let’s Sing ABBA, tous deux attendus le 3 novembre 2026.

Contrairement à certaines présentations estivales particulièrement chargées, le THQ Nordic Showcase 2026 a surtout misé sur les jeux déjà connus du catalogue de THQ. Néanmoins, la conférence a livré plusieurs informations à retenir, avec une franchise Gothic particulièrement mise à l’honneur.