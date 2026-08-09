Test – UGREEN MagFlow 10000 mAh 25W : la batterie magnétique qui combine puissance et praticité

Les batteries externes magnétiques se multiplient, mais toutes ne se valent pas. Certaines misent sur un design compact au détriment de la puissance, tandis que d’autres privilégient la capacité sans vraiment soigner l’expérience utilisateur. Avec sa MagFlow 10000 mAh 25W, UGREEN cherche clairement à proposer un produit premium, capable d’accompagner aussi bien les utilisateurs d’iPhone que ceux d’Android.

Sur le papier, la fiche technique est séduisante : batterie de 10 000 mAh, recharge magnétique Qi2 jusqu’à 25 W, charge filaire USB-C Power Delivery 30 W, câble USB-C intégré, affichage numérique et possibilité d’alimenter jusqu’à trois appareils simultanément.

Après plusieurs jours d’utilisation au quotidien, aussi bien à la maison qu’en déplacement, cette batterie m’a laissé une excellente impression.

Une finition exemplaire

Dès le déballage, la MagFlow inspire confiance. UGREEN maîtrise parfaitement la qualité de fabrication de ses accessoires, et cette batterie ne fait pas exception.

Le boîtier utilise des matériaux de qualité avec une finition particulièrement soignée. Rien ne craque lorsqu’on la manipule et l’ensemble dégage immédiatement une impression de robustesse.

Avec ses 254 grammes, elle n’est évidemment pas la plus légère du marché, mais cela reste parfaitement logique compte tenu de sa capacité de 10 000 mAh. Elle trouve facilement sa place dans un sac, une sacoche ou une veste.

J’apprécie particulièrement son format relativement compact malgré sa capacité. Les dimensions restent raisonnables et permettent de la transporter sans difficulté.

Autre bonne surprise : le câble USB-C intégré. C’est le genre de détail qui change vraiment la vie. Plus besoin de penser à emporter un câble supplémentaire lorsque l’on part travailler ou en week-end. Une fois rangé, il sert même de petite dragonne pour faciliter la prise en main.

L’écran numérique situé sur la face avant est lui aussi très réussi. Contrairement aux simples LED de nombreuses batteries concurrentes, il affiche précisément le pourcentage de batterie restant. C’est beaucoup plus pratique au quotidien.

Une recharge magnétique enfin rapide

L’un des principaux arguments de cette MagFlow est évidemment sa compatibilité Qi2.

La fixation magnétique est particulièrement efficace sur les iPhone compatibles MagSafe. L’alignement est immédiat et le smartphone reste parfaitement en place même lorsqu’on manipule l’ensemble.

En utilisation réelle, la recharge est très confortable. On pose simplement le téléphone sur la batterie et la charge démarre instantanément.

UGREEN annonce jusqu’à 25 W en recharge magnétique Qi2, permettant de récupérer environ 50 % de batterie sur un iPhone récent en une trentaine de minutes dans les meilleures conditions.

Évidemment, comme toujours avec la recharge sans fil, la vitesse dépend fortement de la température, du niveau de batterie et du smartphone utilisé. Durant mes essais, j’ai constaté une recharge rapide et stable, idéale pour récupérer plusieurs dizaines de pourcents pendant un trajet en train ou une réunion.

La puissance diminue naturellement lorsque la batterie du téléphone approche des 80 %, afin de préserver sa durée de vie.

Une excellente batterie filaire

Si la recharge sans fil est très pratique, la véritable force de cette MagFlow réside selon moi dans sa recharge filaire.

Le câble USB-C intégré prend en charge une puissance Power Delivery de 30 W, ce qui permet non seulement de recharger rapidement un smartphone, mais également :

une tablette ;

une console portable ;

un appareil photo ;

certains ordinateurs portables peu énergivores.

Cette polyvalence est vraiment appréciable.

J’ai particulièrement aimé pouvoir passer instantanément d’une recharge magnétique à une recharge filaire selon les besoins.

La batterie peut également être rechargée rapidement grâce à cette même puissance de 30 W, ce qui réduit considérablement le temps d’attente avant de repartir.

Une capacité bien adaptée aux déplacements

Avec 10 000 mAh, cette MagFlow représente un excellent compromis entre autonomie et encombrement.

En pratique, on peut compter sur :

environ 1,5 à presque 2 recharges complètes d’un smartphone récent ;

plusieurs jours d’appoint pour une utilisation professionnelle ;

une recharge d’urgence largement suffisante lors d’un déplacement.

La capacité nominale réellement disponible est évidemment inférieure aux 10 000 mAh annoncés, ce qui est parfaitement normal pour ce type de batterie lithium-polymère.

Pour un week-end ou une journée complète de salon professionnel, je n’ai jamais ressenti le besoin de transporter une batterie plus grosse.

Trois appareils en même temps

Autre point fort de cette MagFlow : elle peut alimenter jusqu’à trois appareils simultanément.

Il est possible de combiner :

la recharge magnétique ;

le câble USB-C intégré ;

un second appareil branché en USB-C.

C’est particulièrement pratique lorsque l’on voyage avec plusieurs équipements ou que l’on souhaite recharger un smartphone et des écouteurs en même temps.

La gestion de la puissance est intelligente et la batterie répartit automatiquement l’énergie disponible.

Une sécurité rassurante

Comme souvent chez UGREEN, la sécurité est particulièrement soignée.

La batterie intègre de nombreuses protections contre :

les surtensions ;

les surintensités ;

la surchauffe ;

les courts-circuits.

La température reste parfaitement maîtrisée lors d’une utilisation normale, y compris pendant la recharge rapide.

Je n’ai observé aucun comportement inquiétant durant mes essais.

Une compatibilité très large

Même si les utilisateurs d’iPhone profiteront pleinement de la recharge magnétique Qi2, cette batterie ne leur est pas exclusivement destinée.

En USB-C, elle fonctionne avec pratiquement tous les smartphones Android compatibles Power Delivery ou PPS.

Elle recharge également sans difficulté :

les iPad ;

les tablettes Android ;

les consoles portables compatibles USB-C ;

de nombreux accessoires USB-C.

Cette polyvalence constitue un véritable atout.

Conclusion

UGREEN signe ici une excellente batterie externe.

J’apprécie énormément son niveau de finition, son écran numérique, son câble intégré et surtout sa polyvalence. La recharge magnétique Qi2 fonctionne parfaitement et la recharge filaire 30 W permet de couvrir pratiquement tous les usages du quotidien.

Certes, son poids est légèrement supérieur à celui de certaines batteries de 5 000 mAh, mais c’est un compromis largement acceptable compte tenu de la capacité offerte.

Pour moi, cette MagFlow fait clairement partie des meilleures batteries externes magnétiques actuellement disponibles. Que vous soyez utilisateur d’iPhone ou d’Android, elle offre une expérience premium et suffisamment de puissance pour accompagner une journée de travail, un voyage ou un week-end sans craindre la panne de batterie.

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