Fire Emblem: Fortune’s Weave : Nintendo dévoile enfin son nouvel épisode. Voici tout ce qu’il faut savoir

Pour ne pas faire les choses à moitié, Nintendo a consacré un Nintendo Direct entier à Fire Emblem: Fortune’s Weave, le prochain opus de sa célèbre licence de RPG tactique le 6 août dernier. La firme du plombier italien a alors dévoilé un scénario centré sur les voyages temporels, quatre héros aux destins entremêlés et un retour dans l’univers de Fire Emblem: Three Houses. Voici un tour d’horizon de ce qui a été annoncé officiellement !

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Une aventure racontée à travers quatre héros… et un cinquième personnage clé

L’histoire de Fire Emblem: Fortune’s Weave débute lors des Heroic Games, un prestigieux tournoi organisé dans la capitale de Dagsion. Le vainqueur peut voir son souhait le plus cher exaucé, un enjeu qui pousse quatre protagonistes aux parcours radicalement différents à entrer dans la compétition.

Le joueur suivra ainsi Cai, déterminé à sauver son père emprisonné. Le personnage évoluera aux côtés de Dietrich, un épéiste en quête d’adversaires toujours plus puissants, Theodora, une reine souhaitant protéger son royaume, et Leda, une musicienne animée par un désir de vengeance. Contrairement à Fire Emblem: Three Houses, Nintendo confirme qu’il sera possible de découvrir les quatre histoires au sein d’une seule partie.

Mais le véritable héros de cette aventure est un cinquième personnage : Eshmel. Après une apocalypse provoquée par la résurrection du dieu démon Balor, celui-ci est envoyé cinq ans dans le passé par la déesse Fortuna afin de modifier le destin des quatre protagonistes. Les voyages temporels deviennent ainsi le fil rouge de l’aventure.

Sur le plan du gameplay, Fire Emblem: Fortune’s Weave reste fidèle aux fondamentaux de la série. On aura alors droit à des combats tactiques au tour par tour, tout en introduisant plusieurs nouveautés, dont le Blaz Art. Cette dernière est une puissante technique spéciale qui consomme directement les points de vie des unités plutôt qu’une ressource classique. Les systèmes appréciés des précédents épisodes font également leur retour, notamment les Combat Arts, les certifications de classes et les interactions entre personnages.

Entre deux batailles, les joueurs pourront également explorer librement Dagsion. La ville servira de quartier général où il sera possible d’entraîner ses unités, renforcer les liens entre les personnages, accepter des quêtes annexes ou encore recruter de nouveaux alliés avant de repartir au combat.

Un retour assumé dans l’univers de Three Houses

L’une des surprises du Nintendo Direct concerne le lien direct entre Fire Emblem: Fortune’s Weave et Fire Emblem: Three Houses. Nintendo a confirmé que cette nouvelle aventure prend place dans le même univers que l’épisode sorti en 2019. Les fans retrouveront notamment Sothis, sous une apparence différente, ainsi que Seteth, dont le rôle exact reste volontairement mystérieux.

En revanche, l’éditeur n’a pas précisé si le jeu se déroule avant ou après les événements de Three Houses.

Nintendo a fixé la sortie de Fire Emblem: Fortune’s Weave au 17 septembre 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2. La Dagdan Collection, une édition collector sera également disponible, comprenant un SteelBook, un artbook, des cartes illustrées et une carte du continent de Dagda.

Vous pouvez revoir l’intégralité du Nintendo Direct consacré au jeu dans la vidéo ci-dessous :