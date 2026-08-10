Ghost Recon Future Soldier est gratuit sur PC : récupérez-le avant qu’il ne soit trop tard !

Avis aux amateurs de FPS tactiques : Ubisoft offre actuellement un épisode emblématique de sa licence Ghost Recon. Dans le cadre des célébrations des 25 ans de Ghost Recon, l’éditeur permet aux joueurs PC de récupérer gratuitement Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier sur l’Ubisoft Store. Mais attention : l’offre est limitée dans le temps. Il faudra donc ajouter le jeu à sa bibliothèque avant la date fatidique.

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Ghost Recon Future Soldier offert jusqu’au 13 août

Disponible depuis le 6 août 2026, vous pouvez récupérer Ghost Recon Future Soldier gratuitement sur PC via l’Ubisoft Store. L’opération prendra fin le 13 août à 13h00 UTC, soit 15h00 en France. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de disposer d’un compte Ubisoft et d’utiliser Ubisoft Connect. Une fois le jeu récupéré pendant la période promotionnelle, il rejoint votre bibliothèque pour toujours.

Cette opération s’inscrit directement dans les célébrations du 25ème anniversaire de Ghost Recon, donnant ainsi une nouvelle occasion de découvrir ou redécouvrir un épisode important de la saga.

Un Ghost Recon tourné vers la technologie

Sorti en 2012, Ghost Recon Future Soldier plonge les joueurs dans un futur proche aux côtés des Ghosts, une unité d’élite spécialisée dans les opérations militaires clandestines. Le titre se distingue notamment par son utilisation de technologies avancées : camouflage optique, drones et équipements de reconnaissance viennent compléter l’arsenal traditionnel de l’escouade.

Même plus d’une décennie après sa sortie, cet épisode reste donc une curiosité intéressante pour les amateurs de FPS militaires et de la licence Tom Clancy’s.

Il faut toutefois garder une chose en tête : le multijoueur en ligne de Ghost Recon Future Soldier n’est plus disponible à cause de la fermeture de ses serveurs en 2022. La campagne solo reste néanmoins accessible. Si vous souhaitez profiter de cette opération, mieux vaut donc ne pas attendre le dernier moment.