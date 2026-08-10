La Navee XT5 Pro n’est pas une trottinette, c’est un engagement. Trois mois à la tester, envoyée par la marque, et une question au centre de tout. Ce truc, je le garde, ou il finit au fond du garage dès que la nouveauté sera passée ?

La réponse est venue vite, et elle m’a surpris. Là où la plupart des trottinettes urbaines renoncent, celle-ci passe sans en avoir l’air. Ce n’est pas une trottinette de plus. C’est une machine, avec ce que ça implique de contraintes.

En bref : faut-il acheter la Navee XT5 Pro ? Oui si vous avez de vraies côtes ou des chemins à avaler, et un garage pour la ranger.

si vous avez de vraies côtes ou des chemins à avaler, et un garage pour la ranger. Non si vous habitez en étage sans ascenseur ou cherchez une trottinette urbaine légère.

si vous habitez en étage sans ascenseur ou cherchez une trottinette urbaine légère. Après 3 mois et des pentes à 32 %, aucune montée ne l’a jamais mise en difficulté. 💡 Verdict terrain : une machine qui grimpe là où les autres renoncent, à condition d’avoir où la garer.

La Navee XT5 Pro testée ici m’a été envoyée par Navee. Je l’ai roulée trois mois, sans que la marque relise ni finance cet article. J’ai testé en parallèle sa petite sœur urbaine, la Navee GT5 Max.

Un châssis et une suspension de vraie machine ?

La première chose qui frappe, c’est la sensation sous les pieds. Pneus tubeless de 12 pouces, suspension Damping Arm à 60 mm de débattement. On est plus près de la petite moto que de la trottinette. La stabilité est d’un autre monde. Rien n’a bougé en trois mois, y compris après des passages en forêt.

Le châssis accepte jusqu’à 150 kg de pilote. Il affiche une certification IPX6. Une bonne averse ne l’inquiète pas. C’est du matériel taillé pour durer, et ça se sent dès les premiers mètres.

La XT5 Pro grimpe-t-elle vraiment tout ?

Sur mes côtes les plus raides, celles où la GT5 Max ralentissait, elle est montée sans forcer. Pas de perte de vitesse notable. Pas le moindre signe de surchauffe. Le constructeur annonce 32 % de pente maximale. Je n’ai jamais trouvé de montée capable de la mettre en difficulté.

Les chiffres expliquent l’écart. 750 W nominaux, 2200 W en pointe, contre 600 W et 1638 W pour la citadine de la gamme. Dans une région vallonnée comme la mienne, ça change tout. On ne contourne plus, on monte.

Est-elle vraiment à l’aise en tout-terrain ?

Je m’en suis servi pour couper à travers bois. Un raccourci vers les lignes de tram, là où la route fait un détour complet. Sur ces chemins forestiers, la puissance est au rendez-vous. Ce qui manque, c’est l’adhérence et l’équilibre.

La roue arrière part facilement en glisse sur terrain irrégulier. Il faut de la pratique avant de maîtriser un vrai hors-piste. Après trois mois, je commence tout juste à anticiper les dévers. Un débutant finirait sans doute au sol plus d’une fois. Et avec 34,8 kg sous les pieds, une chute se paierait cher. « Tout-terrain » est donc à moitié vrai. La puissance suit, la motricité demande de l’expérience.

Équipement et logiciel : que vaut le package ?

Sur l’équipement, rien à redire. Double disque mécanique et frein moteur E-ABS. Écran couleur de 5 pouces, lisible en plein soleil. Charge complète en 5 à 6 heures, ou 1h15 avec le chargeur rapide 10A en option. Une batterie externe ajoute 54 km au besoin.

Le verrouillage par proximité Bluetooth mérite une mention à part. Elle se déverrouille toute seule quand mon téléphone approche. Elle se reverrouille quand je m’éloigne. Je n’avais pas d’AirTag dessus, seulement deux antivols basiques. Ce verrouillage automatique a été ma vraie tranquillité d’esprit, avec le suivi Apple et Google Find My.

Reste le point qui m’a déçu, le même que sur la GT5 Max. Le logiciel fait mieux ici, avec un vrai mode boost. Mais ça reste en deçà de ce que proposent d’autres marques. Le mode D manque de reprise dès qu’il faut de la puissance. Du coup, je suis resté presque tout le temps en mode Sport, ce qui rogne l’autonomie. Une simple mise à jour réglerait la moitié du problème, sans toucher au matériel.

Navee XT5 Pro ou Segway ZT3 Pro : que choisir ?

Sa vraie rivale, c’est la Segway Ninebot ZT3 Pro, l’autre tout-terrain accessible du moment. La XT5 Pro frappe plus fort et encaisse plus lourd. La ZT3 Pro, elle, est plus légère et 150 € moins chère. Le choix dépend de votre terrain et de vos bras.

Navee XT5 Pro Segway Ninebot ZT3 Pro Moteur (nominal / pointe) 750 W / 2200 W 650 W / 1600 W Pente maximale 32 % 25 % Pneus 12″ tubeless 11″ tubeless Poids 34,8 kg 29 kg Charge utile 150 kg 120 kg Étanchéité IPX6 IPX5 Prix indicatif 899 € (≈ 749 € en promo) ≈ 749 €

Faut-il acheter la Navee XT5 Pro ?

La XT5 Pro fait partie de ces engins qu’on ne revend pas au bout d’un an. Le châssis, la suspension et le moteur sont taillés pour durer. Son terrain de jeu, les côtes sévères et les chemins, reste inaccessible à presque toutes les trottinettes urbaines.

La contrepartie est assumée. À 34,8 kg, elle ne monte pas dans un escalier. Elle vit dans un garage, pas dans un hall d’immeuble. Ce n’est pas un défaut, c’est la condition d’entrée dans cette catégorie. Oubliez-la si vous habitez au quatrième sans ascenseur.

À 899 € au tarif officiel, souvent 749 € en promotion, elle se place très en dessous des machines à plus de 2000 €. Elle est à retrouver sur le site de Navee. Si vous avez de vraies côtes ou des chemins, c’est un investissement qui tient. Si vous voulez juste rejoindre le bureau sur du bitume, la Navee GT5 Max (le test arrive) sera plus compacte, plus légère et moins chère.