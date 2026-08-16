Trois mois avec la Navee GT5 Max, envoyée par la marque. Une question m’a suivi partout, entre Saint-Germain-en-Laye, Marly-le-Roi et Vaucresson. Est-ce que ce truc va durer, ou finir au fond d’un garage dans deux ans ? J’ai vu passer assez de trottinettes à la mode pour repérer celles qui tiennent la distance.

Le 78, c’est du relief à tous les coins de rue. Une trottinette à l’aise sur du plat ne m’impressionne pas. C’est en pente que je juge un modèle. Et là, la GT5 Max m’a plutôt surpris. Elle m’a aussi laissé quelques regrets, mais pas où je les attendais.

En bref : faut-il acheter la Navee GT5 Max ? Oui si vous roulez en ville ou en banlieue et cherchez du confort solide sans exploser le budget.

si vous roulez en ville ou en banlieue et cherchez du confort solide sans exploser le budget. Non si vous voulez régler finement vos modes de conduite ou une machine taillée pour le tout-terrain.

si vous voulez régler finement vos modes de conduite ou une machine taillée pour le tout-terrain. Après 3 mois sur les côtes du 78, elle grimpe à 10 km/h sans jamais surchauffer. 💡 Verdict terrain : autour de 549 € en promotion, difficile de trouver mieux en confort, autonomie et solidité.

La Navee GT5 Max testée ici m’a été envoyée par Navee. Je l’ai roulée trois mois, sans que la marque relise ni finance cet article. J’ai testé en parallèle sa grande sœur tout-terrain, la Navee XT5 Pro.

Un châssis solide, une suspension au-dessus de son prix ?

C’est la première chose qui frappe. Et elle ne s’est jamais démentie en trois mois. La structure ne bouge pas. Aucun jeu ne s’est créé dans la potence. Rien ne cliquette au passage d’un nid-de-poule. La fabrication est irréprochable.

La suspension est du même niveau. Elle m’a rappelé la Ninebot Max G2, testée aussi ici. Elle se place largement au-dessus de ma Ninebot F3 du quotidien pour le confort. C’est l’une des meilleures que j’aie essayées sur ce segment. Seul regret : elle ne se règle pas. Costaud comme je suis, j’aurais aimé la durcir un peu.

La GT5 Max tient-elle les côtes raides ?

Sur les montées de Saint-Germain ou de Marly, elle passe. Pas vite, autour de 10 km/h sur le plus raide. Mais elle monte sans faiblir et sans surchauffer. Pour ce type de pente, c’est un résultat honnête. Beaucoup de trottinettes urbaines ralentissent bien plus, voire renoncent.

Les chiffres derrière : 600 W nominaux, 1638 W en pointe, pour 24,8 kg. Elle grimpe jusqu’à 28 % de pente. Trois modes sont disponibles. Eco à 6 km/h, D à 20 km/h, Sport à 25 km/h, soit le plafond légal européen. Le mode D suffit sur piste cyclable. Il manque un peu de reprise dans la circulation.

Ce qui m’a manqué, c’est un vrai coup de pouce dans ces montées. À la place, on reste à fond sur l’accélérateur. Ajoutez un sac à dos ou des courses, et mieux vaut lever le pied. Sans bagage, en revanche, ça passe sans y penser.

Autonomie et logiciel : à la hauteur du prix ?

L’autonomie est un vrai point fort. Navee annonce jusqu’à 90 km. En pratique, comptez un à deux jours de trajets réels avant de rebrancher. C’est d’autant plus appréciable que je roulais souvent à fond, faute d’assistance en côte. Le freinage rassure aussi : tambour à l’avant, disque à l’arrière, plus un frein moteur E-ABS.

Et c’est là que le logiciel me frustre. Il fait son travail, comprenons-nous bien. L’appli répond, les modes fonctionnent, le verrouillage Bluetooth et le suivi Apple Find My sont là. Rien ne plante. Mais c’est la moyenne du marché, pas plus. D’autres marques proposent bien davantage à ce prix. Avec des modes plus fins, j’aurais pu ajuster ma consommation au trajet. Ça fait quinze ans qu’on nous promet des trottinettes « intelligentes ». On en est encore à des réglages figés en usine.

Petit mot sur la sécurité. L’alarme antivol mériterait d’être bien plus sonore. Un antivol physique reste indispensable.

Navee GT5 Max ou Ninebot Max G2 : laquelle choisir ?

La Ninebot Max G2 est sa rivale la plus directe, et je l’ai roulée aussi. La GT5 Max prend l’avantage sur la puissance, la pente et l’autonomie annoncée. La G2 garde un atout : sa suspension se règle au poids du pilote. Pour le reste, la Navee mène la danse, surtout une fois les prix en promotion comparés.

Navee GT5 Max Ninebot Max G2 Moteur (nominal / pointe) 600 W / 1638 W 450 W / 900 W Pente maximale 28 % 22 % Autonomie annoncée jusqu’à 90 km jusqu’à 70 km Pneus 10″ tubeless 10″ tubeless auto-réparants Suspension avant + arrière, non réglable avant + arrière, réglable Poids 24,8 kg 24,3 kg Prix indicatif 799 € (≈ 549 € en promo) ≈ 650 €

Faut-il acheter la Navee GT5 Max ?

La GT5 Max m’a donné l’impression d’une concurrente sérieuse. Le châssis et la suspension n’ont rien à envier aux références du segment. Elle m’a déçu sur quelques points précis, tous logiciels. Jamais sur le matériel.

À 799 € au tarif officiel, elle est déjà bien placée. Autour de 549 à 589 € en promotion, ce qui arrive souvent, elle devient difficile à battre. À ce prix, vous ne trouverez pas mieux en confort, autonomie et solidité. Elle est à retrouver sur le site de Navee.

Vous roulez en ville ou en banlieue, même avec de vraies côtes ? Elle fait le travail, et elle a la structure pour durer bien plus de deux ans. Vous voulez régler finement vos modes ou avaler des chemins ? Regardez plutôt mon test de la Navee XT5 Pro, ou le TENWAYS CGO Compact si vous préférez deux roues.

2 Commentaires NAVEE GT5 Max Trottinette Electrique Adulte 90KM Longue Autonomie, Moteur 1638W, Triple Freinage & TCS, Antivol Intégré et Connectivité Bluetooth... 【Autonomie Exceptionnelle de 90 km】Parfait pour explorer la ville sans stress de recharge. Faites le tour du centre-ville, découvrez de nouveaux quartiers et rentrez chez vous en toute...

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