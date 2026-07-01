On a désormais les deux dernières combattantes de 2XKO pour 2026 : Lux et Samira

À l’occasion de l’EVO Las Vegas 2026, Riot Games a dévoilé les deux prochaines championnes qui intégreront 2XKO, son jeu de combat en 2v2 basé sur l’univers de League of Legends. Lux et Samira rejoindront ainsi le roster, concluant l’expansion du casting quelques semaines après l’arrivée de Senna et Thresh. Si le studio est resté discret sur le gameplay des deux DLC, il a tout de même offert un premier aperçu de Lux dans une première bande-annonce.

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Lux et Samira : la conclusion de la première saison de 2XKO

Eh oui, qui l’eut cru ? Véritable figure emblématique de League of Legends, Lux est la première des deux nouvelles combattantes à s’être montrée en action. Et détrompez-vous : même si elle a un rôle de “healer” dans League of Legends, Riot Games a transformé la championne en une véritable combattante, avec comme arme sa capacité de mage.

Les images dévoilées lors de l’EVO Las Vegas 2026 montrent plusieurs attaques au corps à corps, une première pour Lux, mais également des attaques spéciales utilisant sa magie de lumière. Certes, les mécaniques détaillées restent encore inconnues, mais ce premier aperçu laisse entrevoir un style de combat fidèle à l’identité de la championne.

Riot a par ailleurs confirmé qu’une présentation complète de son gameplay serait diffusée à l’automne 2026. Sans mentionner explicitement un événement, cette révélation pourrait coïncider avec l’EVO France, organisé du 9 au 11 octobre à Nice.

En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce de Lux dévoilée à l’EVO Las Vegas dans la vidéo ci-dessous :

Et ce n’est pas tout : au cours de la même présentation, RIOT Games officialise l’arrivée de Samira dans le roster de 2XKO. Contrairement à Lux, la chasseuse de primes de Noxus ne bénéficie pour l’instant que d’une apparition très brève. Riot Games n’a pas non plus dévoilé ni ses mécaniques de jeu, ni ses compétences, ni sa date de sortie. Le studio confirme simplement qu’elle fera partie des prochains personnages jouables.

Après Caitlyn, Akali, puis le duo Senna et Thresh, Lux et Samira constituent donc les deux prochaines et dernières arrivées dans 2XKO. Riot n’a toutefois pas précisé l’ordre exact de leur sortie ni leur fenêtre de lancement respective.