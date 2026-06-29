EVO France, EVO Singapour : le circuit mondial de l’EVO étend son territoire

L’EVO Las Vegas 2026 n’a pas seulement sacré les meilleurs joueurs de jeux de combat du monde. L’événement a également été l’occasion pour les organisateurs de dévoiler les prochaines étapes du circuit international. C’est donc officiel : l’EVO s’exportera une fois de plus dans un nouveau pays l’an prochain, outre l’EVO France à Nice qui a enfin dévoilé le lineup des jeux qui occuperont la scène principale en octobre.

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EVO France revient à Nice du 9 au 11 octobre 2026

Après une première édition réussie, EVO France fera son grand retour du 9 au 11 octobre 2026 au Palais des Expositions de Nice. Outre les fameux MixUp et UFA, l’événement s’impose désormais comme le rendez-vous européen incontournable de la scène des jeux de combat.

Avant le début des finales de l’EVO Las Vegas, les organisateurs ont confirmé les huit jeux qui composeront la programmation principale :

Street Fighter 6

Tekken 8

2XKO

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Fatal Fury: City of the Wolves

Guilty Gear -Strive-

Granblue Fantasy Versus: Rising

Avatar Legends: The Fighting Game

L’EVO France sera également le premier grand événement e-sport à accueillir MARVEL Tōkon: Fighting Souls sur le podium.

EVO Singapour finalement repoussé à 2027

L’autre annonce importante du week-end concerne l’EVO Singapour. Initialement attendu comme une nouvelle étape du circuit, le tournoi ne se tiendra finalement pas en 2026, mais au début de l’année 2027. Il se tiendra au Marina Bay Sands, du 15 au 17 janvier.

Avec ces nouvelles annonces, le calendrier mondial d’EVO est désormais mieux défini. Après EVO Japan au mois de mai et EVO Las Vegas en juin, les regards se tourneront vers Nice en octobre, avant l’arrivée d’EVO Singapore en 2027. L’occasion pour les joueurs européens et orientaux de prouver leurs valeurs sans avoir à se déplacer très loin de chez eux !