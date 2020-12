E-Recycle : Comment payer son Macbook moins cher ?

Publicité

Une question lors de la fin d’année revient, comment trouver un cadeau tout en économisant des sous ? Ou comment trouver un PC/Smartphone moins cher que du neuf pour la même qualité ? C’est ce qu’on a trouvé pour vous aujourd’hui avec e-Recycle, des MacBooks reconditionnés d’exception !

e-Recycle : La solution de reconditionnée made in France

L’avantage de ne pas acheter un produit dès qu’il sort, c’est aussi de bénéficier de la possibilité du reconditionné. Bien souvent compliqué de savoir comment choisir un produit reconditionné, il est mieux de rester loin des marketplaces. Regroupant tous types de reconditionneurs, il est difficile d’être certain de la qualité. Pour un MacBook reconditionné encore plus !

E-Recycle est un reconditionneur français, qui effectue son action à tous les étages du reconditionnement. Allant du rachat de MacBook au reconditionnement de ceux-ci pour au final les revendre en (très) bon état sur leur boutique.

Un reconditionnement dans les règles de l’art

Lors de la revente d’un produit, il peut être long de parlementer avec les particuliers souhaitant discuter le prix ou ne pas se déplacer. Ici e-Recycle propose le rachat de votre appareil pour pouvoir le reconditionner.

Le MacBook racheté passera par la suite une batterie de tests. Analysant 20 points tels que la caméra (capteur + webcam), mais aussi le Bluetooth, l’écran, la batterie et relativement tout point qui serait à vérifier. Ce reconditionnement se fait directement dans les ateliers de e-Recycle.

Nous croyons au recyclage utile où chaque acteur peut percevoir un bénéfice.

Chaque MacBook reconditionné a une batterie ayant au minimum 80% de sa capacité. Chaque composant est également nettoyé à la suite de la batterie de tests qu’il passe, afin d’éviter l’accumulation de poussière. Cela évite la détérioration de l’ordinateur. Le MacBook dispose d’une garantie de 1 an, pièces et main-d’œuvre.

Un rapport qualité/prix toujours respecté

Les MacBooks Pro sont non seulement des outils de mode tellement plébiscités qu’ils en deviennent obligatoires dans certains milieux. Ces outils sont aussi utiles qu’ils sont chers, c’est encore une fois ici que vient donner un coup de pouce e-Recycle. Avec le pourcentage de réduction ainsi que le prix économisé, il est possible de choisir directement plusieurs options sur l’ordinateur, faisant ainsi varier le pourcentage, à la hausse bien souvent.

La boutique affiche un fonctionnement limpide pour la revente d’un produit, mais tout aussi facile pour l’achat d’un nouveau. Il est donc possible de revendre un ancien MacBook pour en racheter immédiatement un et le recevoir en 48 heures gratuitement.

4 grades esthétiques : de quoi plaire à tout le monde

Les MacBooks sont livrés avec chargeur et câble compatibles, pas de mauvaises surprises à leur arrivée. Comme chaque reconditionneur, plusieurs grades sont disponibles sur le site.

Le premier, Premium, indique un MacBook ne présentant aucune trace sur l’écran et la coque. Il pourrait être à côté d’un autre MacBook neuf similaire qu’une différence serait difficile.

Le second, Comme Neuf, est l’équivalent d’un appareil très proche du neuf. Il ne présente donc que de très légères micro-rayures difficiles à percevoir.

Pour le troisième grade, il serait le meilleur rapport qualité/prix. Très Bon présente donc quelques micro-rayures sur la coque et l’écran, mais est la balance parfaite entre une bonne économie d’argent par rapport au neuf et un produit visuellement très correct et parfaitement fonctionnel.

Le dernier grade, Bon, est l’équivalent d’un PC ayant été utilisé et portant quelques traces de cette utilisation. Ayant quelques rayures et/ou impacts, il s’agit ici d’un produit parfaitement fonctionnel également.

En ce moment vous pouvez profiter des MacBooks moins chers, c’est l’occasion de préparer ses cadeaux de fin d’année ! Vous ferez ainsi des économies et un geste pour la planète en donnant une seconde vie à un produit tout à fait convenable voire quasi-neuf.