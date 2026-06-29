Marvel Tokon: Fighting Souls dévoile ses trois derniers combattants à l’EVO Las Vegas, la bêta ouverte est imminente !

Le compte à rebours est désormais lancé pour Marvel Tokon: Fighting Souls. L’un des jeux de combat les plus attendus de la FGC a alors profité de l’EVO Las Vegas du week-end dernier pour dévoiler ses derniers combattants. La présentation a confirmé l’arrivée de trois figures emblématiques de l’univers Marvel, qui vient compléter la cinquième et dernière équipe annoncée pour le roster initial du jeu, baptisée Samurai Outriders.

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Qui sont les Samurai Outriders ?

Le premier nouveau visage dévoilé lors de l’EVO Las Vegas est Blade. Le célèbre hybride mi-humain mi-vampire fait son entrée dans Marvel Tokon: Fighting Souls avec un arsenal fidèle à son identité. Armé de son katana et de ses armes à feu, il apporte un style de combat orienté vers l’agression et les enchaînements rapides.

Vient ensuite Deadpool, qui marque l’un des moments forts de cette annonce. Le mercenaire bavard débarque avec son approche totalement imprévisible du combat, mêlant humour, armes blanches et attaques à distance. À l’image du personnage dans les comics et au cinéma, son gameplay mélange efficacité et fantaisie, avec une identité visuelle qui tranche avec les combattants plus classiques du roster.

Loki, le frère adoptif de Thor et maître des illusions rejoint également le casting jouable. Ses pouvoirs magiques lui permettent de proposer une approche plus tactique, basée sur la manipulation et les capacités surnaturelles.

Vous pouvez regarder la bande-annonce des trois combattants dans la vidéo ci-dessous :

Un roster de lancement désormais complet pour Marvel Tokon: Fighting Souls

Avec cette annonce, Marvel Tokon: Fighting Souls finalise son casting de lancement avec 20 personnages répartis en cinq équipes. Les voici :

UNBREAKABLE X-MEN

Storm

Magik

Wolverine

Danger

FIGHTING AVENGERS

Captain America

Iron Man

Hulk

Black Panther

AMAZING GUARDIANS

Spider-Man

Ms. Marvel

Star-Lord

Peni Parker

KNIGHTS OF DOOM

Doctor Doom

Magneto

Green Goblin

Carnage

SAMURAI OUTRIDERS : La dernière équipe révélée pendant l’EVO Las Vegas, menée par Ghost Rider.

Ghost Rider

Blade

Loki

Deadpool

Les joueurs pourront également découvrir le jeu lors d’une phase de test avant la sortie officielle, avec une bêta prévue sur PS5 et PC. La sortie complète de Marvel Tokon: Fighting Souls ne change pas : 6 août 2026.