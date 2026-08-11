Révolution positive : L’IA de booste l’industrie du futur

Connue pour ses innovations dans le secteur industriel, Shanghai Electric poursuit ainsi son avancée vers l’industrie du futur. À cette occasion, lors de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle 2026 (WAIC 2026), l’entreprise a présenté une impressionnante gamme de solutions basées sur l’intelligence artificielle. Celles-ci mêlent notamment robotique, composants critiques et architecture d’usine intelligente. De quoi redessiner les contours de la fabrication haut de gamme.

L’alliance de l’humain et de la machine au service de l’industrie

Sous le thème « AI for All: Smart Squad, Shining Without Limits », Shanghai Electric a mis en avant ses dernières avancées en matière de robotique IA et d’usines intelligentes. Les responsables du groupe veulent rendre l’IA concrète et utile dans chaque étape de la production industrielle, grâce à une fusion poussée entre la précision des robots et le jugement de l’humain.

La gamme robotique se distingue par cinq applications cibles : insertion de connecteurs, opérations électriques, tri flexible, assemblage intelligent et traitement des tuyaux. Parmi ces innovations, le robot humanoïde SUYUAN s’impose comme la véritable vedette du salon. Il étonne notamment par sa mobilité, avec ses 41 degrés de liberté. Il dispose également d’un système de détection visuelle avancé et d’une double batterie remplaçable à chaud. Ainsi, sa polyvalence le destine aux tâches d’inspection, d’assemblage et de manutention délicate.

Le robot industriel TUOYUAN, taillé pour l’automobile, impressionne également avec ses aptitudes pour le tri et le chargement-déchargement de pièces. En parallèle, Mermaid – un robot bionique sur roues – sait reconnaître et manipuler automatiquement boutons et interrupteurs, générant ses mouvements en temps réel. Enfin, un robot spécialisé s’attaque au chanfreinage dans les espaces confinés, avec une précision jusqu’à l’échelle du millimètre !

Des innovations majeures pour des usines intelligentes

Shanghai Electric n’a pas oublié le cœur mécanique de ses systèmes. Au menu : vis à rouleaux planétaires – capables de supporter trois fois plus de charge que les vis à billes traditionnelles – et la main robotisée DexHand, capable de saisir et manipuler une grande variété d’objets, y compris dans des tâches minutieuses.

Côté logiciel, la série StarCloud Intelligent Manufacturing intègre 51 agents IA spécialisés, couvrant la R&D, la production et la maintenance. Ces assistants numériques optimisent la chaîne de production, améliorent la qualité et prédisent les besoins en maintenance. Résultat : une transition accélérée vers une organisation basée sur la donnée et non plus l’expérience humaine seule.

Enfin, l’architecture d’usine intelligente présentée dans leur Livre blanc imagine une usine autonome, capable de s’auto-réguler et de s’auto-améliorer en temps réel grâce à l’IA embarquée. Ce modèle innovant relie processus, données et équipements pour casser les silos et favoriser l’efficacité.

À travers cette offensive technologique, Shanghai Electric s’impose ainsi comme l’un des acteurs centraux du passage à l’usine intelligente en Chine et dans le monde. Dès lors, que pensez-vous de cette évolution ? L’intelligence incarnée peut-elle transformer durablement l’industrie ? Enfin, n’hésitez pas à partager vos réactions et vos idées avec la communauté du Café du Geek !