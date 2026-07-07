Apple Intelligence : quels smartphones vont intégrer la nouvelle version de Siri ?

La firme de Cupertino franchit enfin une étape décisive pour son assistant virtuel. Apple a profité de sa conférence de la WWDC 2026 pour dévoiler une mise à niveau majeure de Siri. Cette transformation corrige des années de stagnation vis-à-vis des promesses initiales du fabricant. Les premiers tests confirment d’ailleurs l’efficacité de cette intelligence artificielle. Le système traite désormais des requêtes complexes et gère habilement des suites de commandes interconnectées.

Une liste restreinte d’appareils éligibles pour l’automne

La mise à jour globale se déploiera parallèlement au lancement officiel d’iOS 27 durant l’automne. Cependant, le géant américain limite l’accès à ce nouvel outil. Seuls les smartphones techniquement capables de faire tourner Apple Intelligence bénéficieront de cette technologie. Les propriétaires d’un iPhone 15 Pro ou d’une déclinaison ultérieure recevront le micrologiciel. La marque intègre également les Mac et les iPad dotés d’une puce Apple Silicon. De plus, la version récente de l’iPad Mini profite du même processeur que la gamme 15 Pro et intègre par conséquent la liste des machines compatibles. Les utilisateurs peuvent vérifier l’éligibilité de leur matériel directement dans le menu de configuration général. Un onglet dédié à Apple Intelligence indique la future disponibilité du service.

La firme déploiera ce nouvel assistant sous la forme d’une version d’évaluation dans un premier temps. Les consommateurs devront valider manuellement une demande d’accès pour utiliser le système. Cette procédure rappelle fortement la liste d’attente imposée aux testeurs de la version bêta pour les développeurs. Toutefois, le déploiement général du système d’exploitation iOS 27 ne pose aucune difficulté de compatibilité. Le constructeur maintient le support logiciel jusqu’aux anciens modèles d’iPhone 11.

Néanmoins, les limitations géographiques et réglementaires perturbent ce calendrier mondial. Par exemple, Siri AI voit son déploiement reporté indéfiniment en Europe et en Chine par Apple, ce qui restreint fortement l’accès immédiat pour de nombreux utilisateurs francophones.

Siri : des fonctionnalités exclusives pour les générations récentes

L’assistant virtuel gagne en pertinence grâce à une meilleure compréhension de l’environnement de l’utilisateur. Le programme analyse parfaitement le contexte global en croisant les données des messages, des notes ou de la galerie photo. Apple s’appuie sur des modèles de langage locaux pour garantir des réponses rapides et sécurisées. Les requêtes très lourdes basculent automatiquement vers des serveurs distants hautement sécurisés via le protocole Private Cloud Compute.

Les déclinaisons haut de gamme comme l’iPhone 17 Pro et le modèle Air profitent d’algorithmes locaux encore plus poussés. Cette puissance supplémentaire débloque des voix nettement plus expressives et perfectionne la reconnaissance vocale générale. Les futurs téléphones de la marque bénéficieront également de cette architecture matérielle renforcée. Les rumeurs mentionnent l’intégration de 9 Go de mémoire vive pour les versions standards. Toutefois, les modèles d’intelligence artificielle les plus gourmands de la marque exigent un minimum de 12 Go de RAM pour fonctionner à plein régime. Cette barrière technique pourrait priver les téléphones de base des fonctions de langage les plus avancées.