WhatsApp : comment discuter sans jamais donner son numéro de téléphone

WhatsApp franchit un cap historique pour protéger l’anonymat de ses utilisateurs. En effet, la plateforme déploie une mise à jour majeure qui modifie en profondeur la gestion des contacts.

Une alternative sécurisée au numéro de téléphone obligatoire

Meta déploie progressivement une fonctionnalité attendue depuis longtemps par la communauté. Prochainement, les utilisateurs pourront masquer leur numéro de téléphone portable lors de leurs échanges. Cette option renforcera considérablement la sécurité des données personnelles. Les internautes pourront ainsi dialoguer sereinement avec des entreprises ou de nouvelles connaissances professionnelles sans divulguer leurs coordonnées privées.

Lancement immédiat des réservations de pseudonymes uniques

Le service de messagerie lancera officiellement la fonction d’ici la fin de l’année. Néanmoins, l’entreprise ouvre la phase de réservation des identifiants dès cette semaine. Cette anticipation s’explique par l’immense base d’utilisateurs de l’application qui rassemble désormais trois milliards d’individus. La filiale de Meta souhaite garantir à chacun une chance équitable d’obtenir le pseudonyme de son choix. De plus, la plateforme met en place un générateur interne pour aider les personnes en manque d’inspiration.

Un système de validation simple pour sécuriser son identité

La procédure d’enregistrement s’effectue directement depuis les options de l’application mobile. Il suffit de se rendre dans les paramètres du compte pour soumettre un identifiant original. Par ailleurs, les créateurs de contenu et les petites entreprises bénéficieront d’un avantage spécifique. Ils pourront importer directement leur nom déjà validé sur Instagram ou Facebook. Cette attribution se déploiera par vagues successives et chaque pays recevra une notification dédiée.

Une double protection optionnelle contre le spam informatique

Les nouveaux contacts devront obligatoirement connaître l’orthographe exacte du pseudonyme pour initier une discussion. En outre, WhatsApp intègre une sécurité supplémentaire pour bloquer les messages indésirables. Les utilisateurs peuvent configurer une clé secrète à quatre chiffres pour filtrer les demandes de connexion. Ce code numérique évoluera vers un format alphanumérique plus complexe lors du lancement général. Cette nouveauté rappelle la stratégie d’autres fonctions protectrices, comme lorsque WhatsApp teste l’envoi de messages textuels éphémères à lecture unique pour optimiser la confidentialité globale des échanges.

WhatsApp veut rattraper les applications concurrentes

Cette évolution majeure s’inspire directement des standards établis par d’autres applications axées sur la vie privée. Par exemple, la messagerie Signal propose déjà cette possibilité de masquer le numéro de téléphone depuis l’année 2024. WhatsApp comble ainsi son retard technique et aligne ses options de sécurité sur les meilleures pratiques du marché mondial.