Netflix met fin au casting depuis les mobiles vers les nouveaux téléviseurs

Netflix vient d’annoncer une modification majeure de ses fonctionnalités. Désormais, il n’est plus possible de diffuser directement des contenus depuis un smartphone ou une tablette vers la majorité des téléviseurs récents. Cette décision, confirmée par une page d’aide repérée par Android Authority, pourrait transformer les habitudes de nombreux abonnés qui utilisaient cette option pour profiter de leurs films et séries sur grand écran.

Une fonctionnalité populaire de Neflix disparaît

Pendant des années, le casting depuis les appareils mobiles vers les téléviseurs a été une solution simple et pratique pour les utilisateurs. Il suffisait d’ouvrir l’application Netflix sur son téléphone, de choisir un programme, puis de l’envoyer vers la télévision via Chromecast ou un appareil compatible Google Cast. Cette méthode permettait de transformer n’importe quel smartphone en télécommande et de profiter d’une expérience fluide.

Désormais, Netflix indique que cette option n’est plus disponible pour la plupart des téléviseurs et boîtiers de streaming récents. Seuls certains modèles plus anciens, notamment ceux équipés de Chromecast classique, continueront à supporter cette fonctionnalité. Cependant, ce sera uniquement pour les abonnés disposant d’un plan sans publicité. Cela limite fortement l’accès à une pratique qui était devenue courante.

Vers une utilisation directe des applications TV

Ce changement s’inscrit dans une stratégie plus large de Netflix. En effet, le géant du streaming pousse ses abonnés à utiliser directement l’application intégrée aux téléviseurs connectés. L’entreprise souhaite ainsi offrir une expérience plus cohérente et mieux contrôlée. Et ce, en évitant les problèmes de compatibilité ou de qualité liés au casting depuis un mobile.

Pour les utilisateurs, cela signifie qu’il faudra désormais passer par l’application Netflix installée sur leur téléviseur ou leur box. Si cette solution peut sembler plus stable, elle réduit la flexibilité dont bénéficiaient les abonnés habitués à lancer rapidement un contenu depuis leur téléphone. Certains y verront une simplification, d’autres une perte de confort. Dans tous les cas, Netflix veut apparemment renforcer son contrôle sur la manière dont ses contenus sont consommés.

