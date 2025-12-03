OpenAgri et AgStack : une avancée majeure pour l’agriculture numérique

Le monde agricole change, porté par la technologie et l’intelligence artificielle (IA). Une nouvelle alliance entre OpenAgri et la AgStack Foundation promet de transformer l’agriculture numérique. Grâce au lancement de la plateforme Pancake, l’espoir renaît pour une agriculture plus connectée, simple et durable. Focus sur une avancée qui pourrait bien bouleverser les pratiques de terrain.

Une alliance pour transformer l’agriculture numérique grâce à l’IA

OpenAgri, soutenu par l’Union européenne, collabore avec la AgStack Foundation pour créer un écosystème digital robuste. Ce partenariat vise à lutter contre la fragmentation des outils agricoles. En effet, aujourd’hui, les agriculteurs gèrent de nombreux logiciels incompatibles. Cette situation freine l’adoption des nouvelles technologies. Désormais, cette alliance propose des solutions open source, accessibles même sans internet haut débit. L’objectif est simple : offrir des outils performants à tous, partout.

Pancake : une plateforme open source dédiée à l’innovation agricole

La grande nouveauté, c’est Pancake. Cette plateforme rassemble les services numériques d’OpenAgri dans une interface unique, sécurisée et facile d’accès. Grâce à Pancake, les capacités de l’IA deviennent enfin disponibles à tous les acteurs du secteur : fournisseurs, agriculteurs, développeurs et chercheurs. Pancake propose l’analyse de données, la recherche intelligente et des fonctionnalités prêtes à l’emploi, pour gagner du temps et favoriser le progrès.

Des outils accessibles pour stimuler la productivité des agriculteurs

L’un des avantages majeurs de Pancake est son aspect modulaire et low-tech. Ainsi, même avec peu de ressources ou une couverture internet réduite, les agriculteurs peuvent accéder à des services de gestion d’irrigation, de météo ou de suivi des cultures.

Réduction de la consommation d’eau de 15 à 25 %</

Diminution des coûts grâce à l’automatisation intelligente

Meilleure gestion des ressources et de la productivité

Tout cela favorise une agriculture plus respectueuse de l’environnement et accessible au plus grand nombre.

L’association entre OpenAgri et la AgStack Foundation marque un tournant pour l’agriculture numérique. Grâce à l’IA, Pancake simplifie le quotidien des agriculteurs et favorise la durabilité. Cette initiative ouverte et collaborative offre à chacun la possibilité de profiter de l’innovation, de booster la rentabilité et de préparer l’avenir du secteur.

Lisez notre dernier article tech : Test – Epomaker CarbonX : souris gaming ultralight pour pas trop cher