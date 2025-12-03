Abu Dhabi Film Commission montre encore une fois sa capacité à attirer les grandes productions à Abou Dabi. Grâce à une collaboration efficace, le tournage du film « Now You See Me: Now You Don’t » a été un franc succès. Ce projet met en avant la ville comme une nouvelle capitale du cinéma mondial.

Les coulisses du tournage à Abou Dabi : une réussite mondiale

Le nouveau film de Lionsgate a posé ses caméras dans la capitale des Émirats arabes unis. Une vidéo présente les coulisses du tournage et révèle la réussite de cette production internationale. L’accueil professionnel, les infrastructures de pointe et la coordination exemplaire ont permis de mener à bien ce projet ambitieux. Le film a d’ailleurs déjà généré plus de 80,5 millions de dollars lors de son premier week-end.

Une collaboration entre talents locaux et internationaux

Un total de 450 professionnels a travaillé sur ce projet, dont plus de 170 indépendants locaux. La Commission du cinéma d’Abou Dabi a facilité ce mélange de talents. Ce succès montre la richesse et la diversité du secteur créatif local. Les professionnels locaux ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec les plus grands studios mondiaux.

Abou Dabi : une nouvelle destination phare du cinéma mondial

Le choix d’Abou Dabi comme lieu de tournage ne doit rien au hasard. La ville offre :

Un soutien financier attractif, comme la remise différée de 35 % accordée par la commission

Des autorisations simplifiées pour les équipes

Un écosystème créatif dynamique, avec des partenaires efficaces comme Epic Films et Miral Destinations

Grâce à ces atouts, Abou Dabi attire chaque année davantage de productions prestigieuses, consolidant ainsi sa position sur la scène internationale.

Pour conclure, Abu Dhabi Film Commission continue de transformer la capitale en un pôle du cinéma mondial. Ce succès démontre l’importance de la collaboration et du soutien local. Abou Dabi confirme sa place parmi les destinations favorites des grands studios. Les spectateurs du monde entier peuvent désormais découvrir la magie du cinéma tournée au cœur des Émirats arabes unis.

