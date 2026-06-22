WhatsApp teste l’envoi de messages textuels éphémères à lecture unique

L’application de messagerie instantanée WhatsApp s’apprête à combler une lacune importante face à ses principaux concurrents. En effet, la plateforme déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité expérimentale pour sécuriser davantage les échanges textuels confidentiels de ses utilisateurs.

Une option de confidentialité renforcée pour les écrits

WhatsApp permet déjà de transmettre des photos, des vidéos ainsi que des notes vocales destructibles immédiatement après consultation. Néanmoins, l’envoi de textes éphémères manquait encore à l’appel sur l’application. Ce manque est désormais en passe de disparaître puisque les équipes de développement testent activement cette option sur les versions bêtas d’iOS et d’Android.

Le fonctionnement technique du message éphémère sur WhatsApp

Les utilisateurs de la version d’évaluation sur TestFlight ont découvert une interface légèrement modifiée lors de la rédaction d’un texte. Un bouton spécifique permet de verrouiller le contenu sous l’option de lecture unique avant son expédition. Dès lors, le destinataire peut ouvrir le pli numérique une seule fois avant sa suppression définitive et automatique par le système.

Par ailleurs, la plateforme bloque nativement la copie, le transfert ou le partage de ces correspondances exclusives. Meta intègre également un dispositif technique strict qui empêche les captures d’écran et les enregistrements vidéo du terminal afin de garantir l’étanchéité absolue de la conversation.

Un alignement nécessaire sur la concurrence mobile

Cette mise à niveau positionne enfin WhatsApp au même niveau que des services alternatifs comme Snapchat, Telegram ou encore Messenger. Jusqu’à présent, les usagers devaient utiliser des stratagèmes complexes comme la capture d’un texte reconverti en image éphémère pour simuler cette fonction de sécurité.

Bien qu’aucune date de déploiement généralisé ne soit officiellement confirmée, l’état d’avancement des tests suggère une intégration logicielle globale très imminente. Parallèlement à ces innovations ergonomiques, la protection des données reste une priorité absolue pour l’éditeur. C’est pourquoi il convient de rester vigilant face aux vulnérabilités. Pour rappel, faîtes attention aux fichiers reçus sur WhatsApp car certains portent atteinte à la sécurité de vos smartphones.