Sony renforce le PS Now et vise un milliard d’utilisateurs en 2021

Sony a dévoilé un peu plus sa stratégie pour l’année qui arrive. La firme japonaise veut connecter jusqu’à un milliard de personnes à ses services et veut développer son PlayStation Now afin de répondre à Microsoft et son GamePass.

Sony veut passer de 160 millions à 1 milliard d’utilisateurs au cours de l’année

Sony a fait le bilan de son année fiscale 2020-2021 et a tenu une réunion avec ses investisseurs. Le groupe a publié un document évoquant ses objectifs pour l’année qui vient, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont ambitieux.

Ce document n’entre pas dans les détails, mais se montre éloquent sur les objectifs du géant. Il veut par exemple connecter un milliard d’utilisateurs sur ses produits, contre 160 millions aujourd’hui. Il s’agit d’un chiffre à atteindre, bien entendu, mais qui sonne plus comme un désir qu’un véritable objectif. Pour cela, Sony va renforcer sa division divertissement et jeu vidéo.

Un gros investissement sur le PS Now

La firme japonaise a lancé la PS5 en novembre dernier, mais plus de six mois après sa sortie, la machine reste introuvable pour la plupart des gens, la faute à la pénurie de semi-conducteurs. Sony, qui veut bien évidemment continuer à vendre le plus de consoles possible, veut toutefois renforcer sa division Cloud Gaming pour toucher tous les joueurs. Ainsi, la marque a exprimé son désir d’améliorer son service PlayStation Now, mais aussi de renforcer ses partenariats avec des studios externes en plus de ceux de SIE. Pas d’annonces concrètes donc, mais on peut s’attendre à voir le service mis en avant dans les prochains mois.

Sony indique aussi continuer à travailler sur sa section divertissement hors jeux vidéo. Le géant compte continuer à miser sur ses IP, notamment dans les animes. L’exemple du film Demon Slayer, qui connait le succès, est brandi ici et nous devrions voir d’autres projets de ce type émerger. La firme japonaise évoque la production de films basés sur les licences PlayStation. Le premier d’entre eux sera Uncharted, qui sortira en 2022 dans les salles de cinéma.

Pour développer tous ces aspects, la société a indiqué son intention d’investir 15 milliards d’euros dans la création pour les 3 prochaines années. Un investissement massif qui, si tout se passe bien, devrait renforcer la marque en tant que géant du divertissement.

