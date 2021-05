Amazon rachète MGM pour 8,45 milliards de dollars afin de concurrencer Netflix

Le géant du e-commerce Amazon rachète le célèbre studio hollywoodien MGM et son catalogue, enrichissant ainsi considérablement son offre de streaming, Prime Video.

Amazon : la deuxième plus grosse acquisition de son histoire

La dernière grande acquisition d’Amazon fut, en 2017, les magasins d’alimentation Whole Foods, pour 13,7 milliards de dollars (11,2 milliards d’euros). Quatre ans plus tard, la firme fondée par Jeff Bezos bascule dans le glamour et s’offre, pour 8,45 milliards de dollars, MGM, la fameuse Metro Goldwyn Mayer. L’ancienne major d’Hollywood au lion légendaire, qui produisit Chantons sous la pluie, Ben-Hur ou Rocky, détient surtout la moitié des droits sur James Bond.

Cette franchise, partagée avec la famille Wilson-Broccoli, est un atout décisif, car elle doit permettre à Amazon de conquérir de nouveaux abonnés pour son bouquet en streaming Prime Video. La diffusion des dernières aventures de l’agent 007 avec Daniel Craig, No Time to Die, n’en finit pas d’être reportée en raison de la crise sanitaire. Tourné en 2019, le film sortira le 8 octobre aux Etats-Unis.

Le rachat de MGM : un atout pour concurrencer Netflix

Ces dernières années, Amazon a fait de l’industrie du divertissement un secteur clé de son développement, Prime Video et Amazon Studios jouant un rôle essentiel dans la rétention des clients pour les abonnements Amazon Prime. Après la disparition récente des « livraisons en deux jours » et la frustration de nombreux clients de la plateforme d’e-commerce, le service de streaming est devenu d’autant plus important.

Bien sûr, cette acquisition de MGM trouve également sa place dans ce qu’on appelle la « guerre du streaming ». Amazon Prime Video possède déjà l’une des plus grandes bibliothèques de tous les services de streaming, et la société MGM contrôle un catalogue de plus de 4 000 films et 17 000 séries et émissions de télévision. En achetant MGM, Amazon aura désormais un accès durable à ce contenu, lui donnant une longueur d’avance sur les services de streaming concurrents Netflix, Disney+ et Apple TV+.

Selon Amazon, MGM complète le travail d’Amazon Studios, qui se concentre principalement sur la production de séries et émissions, plus que de films.

Encore un peu de temps ? Découvrez Amazon MiniTV : un abonnement gratuit à Prime Video sur smartphone !