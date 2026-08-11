Test – MARVEL Tōkon: Fighting Souls sur PS5 : Marvel rencontre Arc System Works et ça fait des étincelles !

Quand Marvel rencontre Arc System Works, difficile de ne pas immédiatement penser à un mélange potentiellement explosif. Le studio japonais s’est imposé comme l’une des références absolues du jeu de combat moderne avec Guilty Gear et surtout Dragon Ball FighterZ. Avec MARVEL Tōkon: Fighting Souls, le développeur s’attaque cette fois à l’immense univers Marvel avec une ambition assez claire : proposer un jeu de combat spectaculaire, accessible immédiatement, mais suffisamment technique pour occuper les amateurs de versus fighting pendant des centaines d’heures. J’ai donc enfilé les gants sur PS5 pour voir si cette rencontre entre super-héros américains et savoir-faire japonais tient toutes ses promesses.

Marvel à la sauce Arc System Works

Dès les premières secondes, MARVEL Tōkon: Fighting Souls impose son identité. Arc System Works n’a absolument pas cherché à reproduire l’esthétique du Marvel Cinematic Universe. Il ne s’agit pas davantage d’un simple Marvel vs. Capcom remis au goût du jour. Les développeurs ont complètement réinterprété les personnages avec une direction artistique inspirée de l’animation japonaise. Captain America, Spider-Man, Iron Man, Storm ou encore Doctor Doom conservent immédiatement leurs caractéristiques principales, mais avec une personnalité graphique propre au jeu.

Et cela fonctionne remarquablement bien. Sur PS5, le résultat est superbe. Les personnages ressemblent presque à des illustrations de comics japonais prenant vie devant nos yeux. Les animations sont extrêmement travaillées et Arc System Works utilise une nouvelle fois parfaitement son savoir-faire pour donner l’impression d’observer de la 2D alors que la réalisation repose largement sur des modèles 3D.

Les attaques spéciales sont évidemment l’occasion d’en mettre plein la vue. L’écran se remplit d’effets, les personnages bondissent dans tous les sens et les changements de combattants apportent encore davantage de dynamisme. Malgré cette profusion visuelle, j’ai rarement eu l’impression de perdre complètement le fil du combat. C’est important, car avec quatre personnages dans chaque équipe et de multiples interventions possibles, MARVEL Tōkon aurait facilement pu devenir illisible.

Les décors bénéficient eux aussi d’un soin considérable. Ils reprennent plusieurs lieux emblématiques de l’univers Marvel tout en adoptant la même approche graphique que les combattants. Certains proposent même des transitions interactives qui viennent renforcer le côté spectaculaire des affrontements.

Du 4 contre 4, mais pas comme on pourrait l’imaginer

La grande particularité de MARVEL Tōkon: Fighting Souls est évidemment son système de combat en équipes de quatre personnages. Sur le papier, cela peut paraître particulièrement intimidant. Apprendre un personnage dans un jeu de combat demande déjà beaucoup de temps, alors quatre…

Arc System Works a justement pensé son système autour de cette problématique. L’objectif est de permettre de commencer à jouer correctement sans devoir connaître parfaitement les quatre membres de son équipe. Les différents combattants peuvent intervenir comme partenaires et le système d’assistance devient rapidement essentiel pour prolonger un combo, mettre la pression ou sortir d’une situation compliquée.

Le résultat est particulièrement intéressant parce que la composition de son équipe ne consiste pas uniquement à choisir ses quatre héros Marvel préférés. Il faut progressivement réfléchir aux synergies possibles. Un personnage peut parfaitement correspondre à ma façon de jouer tout en étant moins intéressant dans une composition particulière. À l’inverse, certains combattants que je n’aurais probablement jamais sélectionnés individuellement se sont révélés particulièrement utiles en soutien.

Le jeu devient alors beaucoup plus stratégique qu’il n’y paraît.

Une prise en main étonnamment accessible

C’est probablement l’une des meilleures surprises de MARVEL Tōkon. Malgré les explosions, les assists et les changements permanents de personnages, le jeu reste relativement facile à prendre en main.

Deux approches des commandes sont proposées, avec notamment des contrôles traditionnels et des commandes simplifiées. Les nouveaux joueurs peuvent rapidement réaliser des enchaînements impressionnants sans apprendre immédiatement des dizaines de manipulations complexes. Des chaînes de combos accessibles permettent également de profiter du spectacle très rapidement.

Je trouve ce choix particulièrement pertinent. Beaucoup de jeux de combat modernes cherchent à attirer un nouveau public tout en conservant une profondeur importante pour les joueurs expérimentés. MARVEL Tōkon réussit plutôt bien cet exercice.

Durant mes premières parties, j’ai pu sortir rapidement des combos satisfaisants et utiliser les attaques spéciales sans passer une heure dans le mode entraînement. Pourtant, après plusieurs heures, on comprend immédiatement que l’on n’a fait qu’effleurer le système de combat.

Timing des assists, gestion des ressources, déplacements, défense, pression, connaissance des match-ups et surtout composition de l’équipe changent complètement la façon d’aborder les affrontements. La différence entre quelqu’un qui découvre le jeu et un joueur maîtrisant véritablement son équipe devient rapidement énorme.

C’est exactement ce que j’attends d’un bon jeu de combat : être amusant dès les premières minutes sans donner l’impression d’avoir tout compris après deux heures.

Un casting Marvel particulièrement efficace

MARVEL Tōkon: Fighting Souls propose 20 personnages au lancement, avec d’autres combattants annoncés pour enrichir progressivement le roster. On retrouve évidemment plusieurs poids lourds de Marvel, mais Arc System Works ne s’est heureusement pas contenté des personnages les plus évidents.

Spider-Man, Captain America, Iron Man, Storm, Hulk, Black Panther ou Doctor Doom répondent naturellement présents, mais on retrouve également des personnages comme Peni Parker, Star-Lord, Ghost Rider, Magneto, Green Goblin ou Carnage.

Chaque combattant possède une véritable identité. Hulk mise évidemment sur la puissance brute tandis que Spider-Man joue davantage sur sa mobilité. Iron Man permet de contrôler efficacement certaines zones alors que d’autres combattants privilégient la pression à courte distance.

Cette variété devient encore plus intéressante grâce au principe des équipes. Avec quatre combattants à sélectionner, les possibilités de compositions sont énormes et devraient alimenter pendant longtemps les discussions entre joueurs.

Personnellement, j’ai surtout apprécié le fait que l’on ressente immédiatement la personnalité des héros et vilains dans leur gameplay. Les développeurs ne se sont pas contentés de changer quelques animations sur une structure commune.

Le spectacle permanent

MARVEL Tōkon est probablement l’un des jeux de combat les plus spectaculaires disponibles actuellement sur PS5. Arc System Works maîtrise parfaitement la mise en scène et ne se prive jamais d’en faire trop.

Et dans un jeu Marvel, c’est exactement ce qu’il fallait faire.

Les impacts sont puissants, les effets visuels envahissent régulièrement l’écran et certaines attaques donnent presque l’impression d’assister à une scène d’anime. Lorsqu’un combo fait intervenir plusieurs personnages successivement, le résultat peut devenir complètement démesuré.

La bande-son accompagne parfaitement cette approche. Elle s’adapte aux affrontements et participe énormément à leur intensité. Les bruitages sont également excellents, notamment lors des impacts les plus violents.

Sur PS5, j’ai particulièrement apprécié la fluidité générale. Dans un jeu aussi rapide, la stabilité est évidemment indispensable. Les animations sont d’une grande précision et les changements entre gameplay classique et séquences plus cinématographiques sont particulièrement naturels.

La DualSense apporte également quelques sensations supplémentaires grâce aux vibrations, même si nous ne sommes clairement pas devant le jeu exploitant le plus profondément les possibilités de la manette.

Un jeu pensé pour le versus

Évidemment, MARVEL Tōkon: Fighting Souls révèle surtout son potentiel lorsque l’on affronte d’autres joueurs. Le jeu permet de jouer localement à deux, mais propose également une importante composante en ligne.

Les lobbies peuvent accueillir jusqu’à 64 joueurs, ce qui permet de retrouver cette ambiance de salle d’arcade virtuelle devenue assez caractéristique des jeux de combat japonais modernes.

C’est là que le système de jeu prend réellement tout son sens. Affronter l’intelligence artificielle permet d’apprendre les bases, mais rien ne remplace un adversaire humain capable de comprendre progressivement ses habitudes.

Et les premières défaites peuvent être particulièrement brutales.

MARVEL Tōkon fait partie de ces jeux où l’on peut avoir l’impression de plutôt bien jouer avant de rencontrer quelqu’un qui nous démontre en trente secondes que nous ne maîtrisons absolument rien. Cela peut être frustrant, mais c’est également ce qui rend la progression intéressante.

Heureusement, le mode entraînement permet de travailler ses personnages et ses enchaînements. Le jeu propose également un mode solo Épisode permettant d’en découvrir davantage sur les différentes équipes et leurs relations. C’est appréciable pour ceux qui souhaitent profiter de l’univers Marvel sans immédiatement se lancer dans la compétition en ligne.

Il ne faut cependant pas se tromper sur la nature du titre : le cœur de MARVEL Tōkon reste clairement le versus fighting.

Une profondeur qui apparaît progressivement

Les premières heures donnent facilement l’impression que MARVEL Tōkon est relativement simple. Quelques boutons, des combos accessibles et des personnages qui interviennent régulièrement : on pourrait presque croire à un jeu de combat essentiellement destiné au grand public.

C’est une impression trompeuse.

Plus j’ai joué et plus j’ai découvert des possibilités. Le positionnement des personnages, l’utilisation des assists ou encore la capacité à maintenir la pression ouvrent énormément de possibilités. Il devient possible de construire des séquences particulièrement longues à condition de parfaitement connaître son équipe.

Et c’est ici que le choix du 4 contre 4 prend tout son intérêt.

Au lieu de simplement maîtriser quatre personnages indépendamment, on apprend surtout à maîtriser une équipe. Un combattant peut préparer une situation permettant à un second de prolonger l’offensive tandis qu’un troisième apporte une assistance particulièrement adaptée.

Les possibilités semblent énormes et il faudra probablement plusieurs mois avant que la communauté compétitive ait réellement exploré toutes les combinaisons intéressantes.

Une PS5 parfaitement adaptée à l’expérience

Techniquement, la version PS5 que j’ai testée m’a convaincu. Le jeu est propre, extrêmement fluide et surtout parfaitement lisible malgré la quantité parfois impressionnante d’informations affichées à l’écran.

Les temps de chargement sont courts et permettent de passer rapidement d’un affrontement à l’autre. C’est un détail qui prend beaucoup d’importance dans un jeu où l’on peut enchaîner les matchs pendant plusieurs heures.

La qualité des animations mérite encore une fois d’être soulignée. Arc System Works reste probablement l’un des meilleurs studios lorsqu’il s’agit de donner une apparence 2D à des personnages 3D. Certaines poses semblent directement sorties d’une planche de manga ou d’un comic book.

Je n’ai pas rencontré de problème technique majeur sur PS5 durant mon test. C’est d’autant plus appréciable que la version PC semble avoir connu un lancement nettement plus compliqué, avec plusieurs retours concernant des problèmes de performances. Sur la console de Sony, mon expérience s’est montrée nettement plus sereine.

Quelques limites malgré tout

Tout n’est évidemment pas parfait. Le premier élément concerne le caractère parfois extrêmement chargé des affrontements. Même si Arc System Works fait beaucoup d’efforts sur la lisibilité, certaines séquences deviennent franchement chaotiques lorsque plusieurs personnages et effets spéciaux apparaissent simultanément.

Les débutants risquent également de rencontrer un mur assez rapidement en ligne. L’accessibilité des commandes ne signifie absolument pas que MARVEL Tōkon est facile à maîtriser. Au contraire, les possibilités offertes par les équipes créent un énorme écart entre les joueurs occasionnels et ceux qui passent plusieurs heures à optimiser leurs compositions.

Enfin, avec 20 combattants au lancement, le roster est solide mais pourrait sembler relativement limité compte tenu de l’immensité du catalogue Marvel. La promesse de personnages supplémentaires est donc intéressante, même si cela pose forcément la question du contenu additionnel et des achats intégrés.

Conclusion

MARVEL Tōkon: Fighting Souls est exactement le genre de collaboration que j’espérais entre Marvel et Arc System Works. Plutôt que de simplement reprendre les codes visuels des films ou de chercher à reproduire Marvel vs. Capcom, le studio japonais propose sa propre interprétation de cet univers.

Et c’est précisément ce qui fait la force du jeu.

La direction artistique est superbe, les combats sont extrêmement spectaculaires et le système 4 contre 4 apporte une véritable identité au gameplay. J’ai particulièrement apprécié cette capacité à rendre les premières parties accessibles tout en laissant progressivement apparaître une profondeur considérable.

Sur PS5, l’expérience est également très convaincante techniquement. La fluidité répond présente, les animations sont magnifiques et le jeu profite parfaitement du grand spectacle offert par les affrontements Marvel.

Il faudra évidemment voir comment le roster et l’équilibrage évolueront dans les prochains mois, notamment lorsque les joueurs compétitifs auront décortiqué toutes les possibilités offertes par les différentes compositions. Mais en l’état, MARVEL Tōkon: Fighting Souls dispose déjà de bases extrêmement solides.

Arc System Works démontre une nouvelle fois son immense maîtrise du versus fighting et réussit surtout à donner une véritable personnalité à l’univers Marvel. Accessible, spectaculaire et beaucoup plus profond qu’il n’y paraît, MARVEL Tōkon: Fighting Souls est une excellente surprise et surtout un jeu que j’ai immédiatement envie de relancer après chaque session.