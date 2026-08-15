Immersion spectaculaire : Le PX4 Pro révolutionne votre salon

Hisense frappe fort une fois de plus avec le lancement du PX4 Pro, un projecteur laser trichromatique qui promet de transformer votre salon en véritable salle de cinéma. À travers ce nouveau produit, la marque s’adresse autant aux passionnés de films, qu’aux amateurs de jeux vidéo ou de matchs sportifs. Découvrons ensemble ce que réserve cette innovation technologique, pensée pour révolutionner nos habitudes de divertissement à la maison.

Un projecteur qui donne vie au grand écran

Le PX4 Pro de Hisense repousse les limites du divertissement domestique. Grâce à sa capacité à projeter une image de 80 à 200 pouces, il s’adapte à tous les espaces, des petits salons aux grandes pièces à vivre.

Avec 3 500 lumens ANSI, les images restent éclatantes, même en plein jour. Les couleurs s’avèrent riches et naturelles grâce à une couverture de l’espace colorimétrique BT.2020 à 118%. En clair, chaque détail ressort, chaque scène devient plus vivante, et le spectateur se sent véritablement immergé dans l’action, quelle que soit l’heure.

L’excellence pour les gamers et les passionnés de sport

Le PX4 Pro n’est pas réservé aux amateurs de cinéma. Il s’adresse aussi aux joueurs exigeants grâce à sa certification FreeSync MC Premium, une première mondiale pour un projecteur laser trichromatique. Doté d’un temps de latence ultra faible de 1 ms et d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz en 2K, il assure une expérience fluide, rapide et réactive.

Mieux encore, les technologies VRR et Dolby Vision Gaming offrent une qualité visuelle rarement vue sur ce type d’appareil. Et avec l’intégration prochaine de Xbox Cloud Gaming via une mise à jour du système VIDAA, place aux jeux sans console, directement sur votre projecteur.

Un nouvel art de vivre autour du grand écran

Avec son Dynamic Grayscale et son objectif Iris optimisé, chaque nuance et chaque zone sombre prend vie à l’écran. Ainsi, une soirée ciné, une partie de jeu ou une finale sportive deviennent des expériences tout simplement inoubliables. Le PX4 Pro mise sur la polyvalence et la simplicité pour s’intégrer dans toutes les routines familiales—du visionnage quotidien au grand événement entre amis.

Envie de découvrir la révolution PX4 Pro chez vous ? Alors, que pensez-vous de l’idée d’abandonner votre télévision pour un projecteur nouvelle génération ? De plus, partagez votre avis ou votre expérience dans les commentaires et n’hésitez pas à transmettre cette actualité à votre entourage !