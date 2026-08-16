Puissance inégalée : boostez votre IA avec les racks robustes et flexibles de Supermicro

Supermicro continue de repousser les limites de l’infrastructure pour centres de données. La marque californienne vient d’annoncer sa nouvelle gamme de racks. Ils sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des déploiements d’IA à haute densité. Au programme : des innovations qui promettent de révolutionner autant l’installation que la gestion des clusters d’IA, tout en optimisant l’espace et la performance.

Des racks prêts à l’emploi et ultra-solides

Supermicro mise sur une qualité de fabrication inégalée et un pré-assemblage en usine pour simplifier l’intégration. Ainsi, l’installation dans un centre de données devient un jeu d’enfant : les racks arrivent prêts à brancher, testés pour résister aux chocs et aux vibrations, et peuvent s’intégrer dès le jour même. Pour s’adapter aux différents besoins, la gamme propose dix modèles, disponibles en formats allant du 44OU au 52U.

Point fort indéniable : leur capacité de charge impressionnante (plus de 2 500 kg !), idéale pour supporter les clusters IA équipés de GPU et les composants de refroidissement liquide. De plus, cette robustesse, garantie par des tests de qualité drastiques, assure une fiabilité à toute épreuve, même dans les environnements les plus exigeants.

Flexibilité et refroidissement de pointe

Grâce à leur conception modulaire, ces racks facilitent l’intégration rapide des systèmes. Leurs architectures standardisées simplifient également la gestion avancée du refroidissement. Supermicro intègre des voies dédiées pour les conduites de liquide de refroidissement. Elles sont séparées de l’alimentation et du réseau afin d’éviter toute interférence. Ainsi, cette conception facilite la maintenance tout en améliorant l’efficacité thermique.

Les racks sont compatibles avec divers standards : NVIDIA Vera Rubin/GB300, OCP ORv3 et EIA 19 pouces. Leur flexibilité s’étend du serveur individuel à la solution complète, jusqu’à l’échelle du centre de données, avec support pour les logiciels et les services. Supermicro s’appuie sur ses sites de production dans le monde entier pour accélérer ses livraisons. L’entreprise peut ainsi fournir jusqu’à 3 000 racks par mois !

Cette nouvelle gamme démontre une fois de plus la capacité d’innovation de Supermicro sur le marché de l’IA. Prêts à faire passer vos centres de données au niveau supérieur en alliant robustesse, efficacité et simplicité d’intégration ? Dites-nous dans les commentaires si ces solutions pourraient booster votre business ou partagez l’article à vos collègues du secteur !