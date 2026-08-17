Google autorise désormais le retrait des filigranes visibles sur ses contenus IA

Google modifie sa politique sur l’identification des contenus créés par intelligence artificielle. Le géant américain permet désormais aux utilisateurs de désactiver le filigrane visible placé sur ses images et vidéos générées par IA. Josh Woodward, vice-président chez Google, a annoncé cette mise à jour importante. Un interrupteur dédié fera son apparition très prochainement dans les paramètres des modèles Nano Banana, Omni et Lyria. Ces outils utilisent jusqu’ici une icône spécifique en forme d’étincelle pour signaler l’intervention d’un algorithme. La fonctionnalité arrivera aussi plus tard sur Gemini ainsi que sur l’éditeur vidéo Flow.

Google maintiendra les dispositifs de sécurité invisibles

Les filigranes visibles permettent à chacun d’identifier instantanément une image ou un extrait vidéo généré par une machine. Leur disparition facilite l’intégration des visuels pour les créateurs, mais elle complexifie la détection rapide par le grand public. Google maintient toutefois ses dispositifs de sécurité invisibles afin d’assurer un suivi rigoureux. Le système SynthID ainsi que les métadonnées C2PA restent actifs sur tous les fichiers. L’entreprise ne propose aucun moyen de désactiver ces empreintes numériques sous-jacentes. Les internautes devront désormais utiliser un outil d’analyse ou solliciter un robot conversationnel pour vérifier l’origine d’un fichier suspect.

Cette décision s’inscrit dans un secteur numérique en constante mutation face aux enjeux du traitement des données. En effet, la protection des contenus et la gestion des flux d’entraînement restent des sujets centraux pour de nombreux acteurs. D’ailleurs, si vous utilisez d’autres plateformes de diffusion, vous pouvez découvrir la méthode simple pour empêcher Amazon d’entraîner son IA avec vos contenus Twitch.

Une option restreinte par les réglementations internationales

Google déploie cette nouvelle option à l’échelle mondiale de façon progressive. La firme restreint néanmoins ce choix dans les zones géographiques imposant une transparence stricte. Par exemple, les utilisateurs résidant dans l’Union européenne ne pourront pas masquer ces filigranes. Les règles européennes récentes sur l’intelligence artificielle exigent effectivement une signalisation claire pour tous les hypertruquages réalistes. De même, la Corée du Sud applique elle aussi des contraintes similaires depuis le début de l’année.

La firme cherche ainsi un équilibre entre la liberté artistique et la prévention des abus. Les créateurs réclamaient des visuels épurés pour leurs travaux numériques. En parallèle, l’ensemble de l’industrie technologique adapte ses pratiques d’étiquetage. La plateforme musicale Suno déploie actuellement des outils de transparence pour signaler les morceaux créés par algorithme. De son côté, Anthropic intègre désormais des marqueurs invisibles C2PA dans les textes produits par Claude pour se conformer au droit européen.