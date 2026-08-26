Google offre un an d’abonnement AI Pro gratuit aux étudiants

Le géant américain de la technologie déploie une offre commerciale majeure à destination du monde académique. En effet, Google met à disposition des étudiants universitaires un accès gratuit d’une année complète à son abonnement premium d’intelligence artificielle. Cette formule est habituellement facturée 200 dollars par an ou 20 dollars par mois. Cette offre s’adresse pour le moment aux étudiants éligibles basés aux États-Unis.

Des fonctionnalités d’intelligence artificielle renforcées pour les cours

Cet abonnement haut de gamme transforme l’expérience quotidienne des utilisateurs sur les outils de la firme de Mountain View. Pour cause, les abonnés bénéficient de limites d’utilisation quadruplées sur le modèle Gemini. La formule inclut également un accès à la plateforme d’agents intelligents Spark. Mais aussi, une intégration poussée de Gemini dans la suite Google Workspace, notamment sur Gmail et Google Docs. Pour découvrir l’ensemble des fonctionnalités et des avantages liés à cette formule, voici notre dossier sur les avantages de l’abonnement Google AI Pro.

Un espace de stockage massif et des services de santé inclus

Au-delà des capacités d’analyse et de rédaction assistées par l’intelligence artificielle, l’offre intègre des prestations annexes particulièrement généreuses. Les étudiants reçoivent une enveloppe globale de 5 To de stockage en ligne sur Google Drive. Le service inclut en complément un abonnement à Google Health Premium. Cela garantit une synchronisation complète avec les appareils Fitbit et d’autres capteurs de santé connectés.

Google AI Pro : une offre groupée avantageuse avec YouTube Premium

En parallèle de cette gratuité totale, Google propose une formule combinée à tarif préférentiel. Les étudiants peuvent associer l’abonnement AI Pro à un accès complet à YouTube Premium pour la somme de 9 dollars par mois. Cette option représente une solution très économique pour accéder simultanément aux outils de productivité intelligents et à une plateforme de streaming musical sans publicité.

Les conditions de renouvellement et les alternatives à l’international

Cette promotion s’accompagne d’une clause classique de reconduction automatique au tarif standard. Plus précisément, les utilisateurs doivent planifier une annulation manuelle avant l’échéance des douze mois gratuits pour éviter tout prélèvement inattendu, en veillant à la gestion de leurs données sauvegardées sur le cloud. Enfin, Google décline une formule alternative pour la communauté étudiante internationale. Ces étudiants bénéficient d’un an gratuit sur l’abonnement Google AI Plus, un niveau intermédiaire incluant l’accès à Gemini Omni, des capacités d’utilisation doublées et 400 Go d’espace de stockage cloud.