ASUS ROG à la Gamescom 2026 : 20 ans, un arsenal esport et le premier routeur WiFi 8 au monde

ASUS Republic of Gamers a profité de la Gamescom 2026 pour dérouler un catalogue impressionnant. La marque fête ses vingt ans cette année, et elle a choisi le salon de Cologne pour marquer le coup. Sur scène, entre deux jeux de lumière et un « Dare to Innovate » projeté en grand, ROG a enchaîné les annonces.

Le fil rouge est clair : l’esport. Nouveaux moniteurs OLED, souris pensées avec des joueurs pros, routeurs de dernière génération et éditions spéciales pour collectionneurs. Il y en a beaucoup. L’objectif de ROG tient en une idée : rester la référence du gaming de compétition, du salon jusqu’à la scène des grands tournois.

Des moniteurs OLED taillés pour l’esport, jusqu’à 720 Hz

Le gros morceau, c’est l’écran. ROG se présente comme la marque numéro un du moniteur OLED gaming. Et la marque enfonce le clou avec sa gamme « Ace ». Trois nouveaux modèles 24,5 pouces rejoignent le XG259QWPG Ace déjà vu au Computex. On arrive donc à quatre écrans pensés avec des joueurs professionnels.

Quatre moniteurs Ace de 24,5 pouces, de 360 à 720 Hz, avec deux prix déjà connus : 729 et 1149 euros.

La star, c’est le ROG Swift OLED PG259QWS Ace. Sa dalle Tandem WOLED grimpe à 720 Hz, avec un temps de réponse de 0,02 ms. ROG le présente comme le moniteur OLED le plus rapide du monde. Il pousse jusqu’à 1700 nits en pic et embarque surtout un capteur de position. Celui-ci mesure l’inclinaison, la hauteur et la rotation de l’écran pour reproduire un réglage au millimètre. Pratique quand on change de setup entre chez soi et un tournoi.

Les trois autres se répartissent les usages. Le XG259QWPG Ace reste sur du WOLED à 540 Hz. Les XG259QDPG Ace (560 Hz) et XG259QDNS Ace (360 Hz) passent eux sur du QD-OLED. Ils ajoutent le traitement BlackShield antireflet, qui renforce les noirs perçus. Tous partagent les mêmes outils : échelles de mesure sur le pied, menu Quick OSD et trois modes couleur esport. Un refroidissement GaNFET est censé prolonger la durée de vie de la dalle.

ROG a aussi glissé un argument de poids. Le PG259QWS Ace sera le moniteur officiel du PGL CS2 Major de Singapour, du 24 novembre au 13 décembre 2026. Ce sera le premier Major de Counter-Strike joué sur OLED. Côté prix, le Swift OLED PG259QWS Ace s’affiche à 1149 euros et le Strix OLED XG259QWPG Ace à 729 euros. Les deux sont attendus au quatrième trimestre. Les deux QD-OLED n’ont pas encore de tarif.

À côté de la gamme esport, ROG a présenté deux moniteurs « triple mode ». Le XG27UCMG serait le premier écran 4K du genre. Il bascule entre 4K à 240 Hz, QHD à 400 Hz ou Full HD à 488 Hz. Le XG27ACNS, en QHD, monte lui jusqu’à 620 Hz en Full HD et même 920 Hz en HD. De quoi choisir entre la finesse d’image et la fluidité brute, sur un seul et même écran.

La collection Ace gagne les souris : Gladius IV Ace et Spatha X 65K

ROG applique la même recette aux souris. La Gladius IV Ace a été mise au point avec des joueurs pros. La marque dit l’avoir validée par une approche « sports science ». Le but : réduire la fatigue musculaire sur les mouvements répétés. Elle ne pèse que 56 grammes et accepte des poids modulaires, pour sept configurations différentes.

La Gladius IV Ace mise sur la légèreté, l’ergonomie et un capteur AimPoint Pro 65K.

Sous le capot, on retrouve le capteur AimPoint Pro 65K, jusqu’à 65 000 dpi. La liaison sans fil SpeedNova 8K Gen II l’accompagne, avec un récepteur revu pour un signal plus stable. Les réglages passent par le navigateur, via Gear Link, sans logiciel à installer. La souris arrive avec sa boîte de transport, et ROG prévoit déjà une version Max, plus grande, pour les mains larges. La formule maison résume l’idée : « une forme pour chaque champion ».

La Spatha X 65K joue une autre partition, celle du MMO. Elle aligne douze boutons programmables, cinq réglages de poids et des switchs interchangeables. Son dock de charge magnétique fait aussi office de récepteur sans fil et de présentoir. On reste sur le même capteur AimPoint Pro 65K, avec une connexion en trois modes : 2,4 GHz, Bluetooth ou USB filaire.

Claviers, manette et barre de son : le reste des périphériques

Le clavier n’est pas oublié. Le ROG Strix Morph 96 X Wireless adopte un format 96 %, des keycaps ROG en sublimation et un repose-poignet amovible. Il mise sur des switchs ROG NX V2 hot-swap, une connexion en trois modes et même une compatibilité macOS. Plus abordable, le TUF Gaming K4 Magnetic passe aux switchs magnétiques à actionnement réglable, de 0,1 à 3,3 mm. Il ajoute un Rapid Trigger et un taux de sondage de 8000 Hz.

Le Strix Morph 96 X Wireless combine format compact, switchs hot-swap et double barre lumineuse. La barre de son ROG Gjallar vise un rendu Dolby Atmos, épaulée par un caisson sans fil.

Les joueurs à la manette ont aussi leur nouveauté. Le ROG Raikiri II Pro vise le haut du panier sur PC. Il embarque la technologie SpeedNova pour un sondage à 8000 Hz et des joysticks TMR anti-drift remplaçables. L’autonomie annoncée grimpe jusqu’à 79 heures en 2,4 GHz. Quatre boutons arrière amovibles et deux gâchettes à double mode complètent une fiche pensée pour la personnalisation.

Enfin, ROG s’attaque au son avec la barre Gjallar. Elle s’accompagne d’un caisson de basses sans fil et vise un rendu Dolby Atmos, avec des micros à réduction d’écho pour la communication. Un hub de contrôle tout-en-un permet de passer du jeu au divertissement sans changer d’appareil. Bref, ROG cherche à couvrir toute la chaîne, de l’écran jusqu’aux haut-parleurs.

Le premier routeur WiFi 8 au monde

C’est peut-être l’annonce la plus marquante côté technique. Le ROG Rapture GT-BN98 serait le tout premier routeur gaming WiFi 8 du marché. ROG promet un débit quadribande jusqu’à 25 000 Mbps, avec deux ports 10G et quatre ports 2,5G. La suite maison épaule le tout : AI Game Boost, Adaptive QoE et WiFi Insight, qui surveille les interférences en continu.

Le Rapture GT-BN98 revendique le titre de premier routeur gaming WiFi 8 au monde.

Pour la maison entière, ROG décline la technologie dans le système mesh ZenWiFi BN12. Il annonce jusqu’à 19 000 Mbps en tribande et couvre environ 650 mètres carrés grâce à l’AiMesh. Là encore, on retrouve deux ports 10G et huit antennes internes. La sécurité AiProtection bloque au passage les publicités et les sites malveillants.

ROG complète l’ensemble avec ASUS SecureGo, propulsé par McAfee. Il s’agit d’un abonnement de sécurité qui protège plusieurs appareils et ajoute un accès VPN. Un service pensé pour rester couvert partout, à la maison comme en déplacement. Reste à voir si la promesse du WiFi 8 se vérifiera dans les usages réels, une fois les premiers appareils compatibles arrivés.

Cartes graphiques en édition spéciale : T1, Onimusha et un eGPU de poche

ROG et ASUS aiment les collaborations, et la Gamescom l’a rappelé. Les cartes ASUS T1 GeForce RTX 5070 et 5060 Ti naissent d’un partenariat avec l’équipe T1, championne du monde sur League of Legends. Le design reprend les couleurs du club : noir dominant, rehaussé de rouge et de blanc. Les portraits des joueurs sont même sérigraphiés sur le dos et la face. ROG parle d’une « tour de défense » futuriste, et l’exemplaire exposé était signé.

Les cartes T1 GeForce RTX affichent les couleurs de l’équipe championne du monde de League of Legends. L’édition Onimusha de la TUF Radeon RX 9070 XT, née d’une collaboration avec AMD et Capcom.

Autre collaboration, plus sombre : la TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha. Créée avec AMD et Capcom, elle s’inspire du jeu Onimusha: Way of the Sword. Son capot et sa plaque arrière reprennent des motifs du Gantelet Oni, et la carte arrive avec un pack d’accessoires collector aux couleurs du jeu. Une édition limitée qui vise clairement les fans.

Plus surprenant, l’ASUS XG Core est une carte graphique externe pensée pour l’IA autant que pour le jeu. Elle embarque un GPU AMD RX 9060 XT, 16 Go de mémoire et revendique 406 TOPS. Le tout dans un boîtier de la taille d’un roman, avec une alimentation de seulement 75 watts. Elle se branche en USB-C 40 Gbps et fait tourner des modèles d’IA en local. Elle permet aussi de jouer en 1440p, y compris depuis une console portable comme la ROG Ally.

Vingt ans de ROG : gamme anniversaire, lunettes XREAL et geste caritatif

Les vingt ans de la marque servent de fil conducteur à toute une gamme « ROG Edition 20 », désormais disponible dans le monde entier. Sur le stand, plusieurs configurations complètes montraient le traitement anniversaire, entre finitions dorées et détails commémoratifs. Une collection qui célèbre l’histoire de ROG plus qu’elle ne réinvente ses produits.

La gamme ROG Edition 20 habille les composants maison aux couleurs du vingtième anniversaire. Les lunettes ROG XREAL R1 Edition 20, désormais vendues seules à 799 dollars.

Dans le lot, les lunettes ROG XREAL R1 Edition 20 méritent un mot. Disponibles seules désormais, elles apportent deux nouveautés logicielles. FreeLook exploite une centrale inertielle pour suivre les mouvements de tête en temps réel, idéal pour un simulateur de vol. Le mode 360° Wallpaper, lui, plonge l’utilisateur dans un environnement immersif. Cette version autonome est affichée à 799 dollars.

ROG a aussi profité de l’anniversaire pour un geste solidaire. La marque met aux enchères une valise ROG collector, signée par Jonney Shih, président d’ASUS, et Jensen Huang, patron de NVIDIA. La vente caritative se tient sur eBay for Charity du 25 août au 4 septembre. Elle profite à l’association SpecialEffect, qui aide les personnes en situation de handicap à jouer. La totalité des fonds est reversée.

Ce qu’il faut retenir

ROG a mis les petits plats dans les grands pour ses vingt ans. La marque couvre toute la chaîne du joueur de compétition. L’écran d’abord, avec une gamme OLED qui frôle les 720 Hz. Mais aussi la souris, le clavier, la manette, le son et le réseau. Le premier routeur WiFi 8 du marché et l’eGPU XG Core sortent du lot par leur audace technique. Le reste consolide une position déjà bien installée.

Il manque toutefois l’essentiel pour trancher : les prix. Seuls deux moniteurs et les lunettes XREAL affichent un tarif. Pour la plupart des périphériques, comme pour les cartes en édition limitée, ROG entretient le suspense. Reste maintenant à voir ce que donneront ces promesses une fois les produits entre les mains des joueurs, et à quel prix.