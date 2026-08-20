Xbox fait de grosses promotions sur les jeux SEGA, jusqu’à -65 % sur le Store. Foncez !

Êtes-vous amateurs de jeux SEGA ? Si la réponse est oui, vous avez intérêt à jeter un œil au Xbox Store. Une nouvelle sélection de titres de l’éditeur japonais bénéficie actuellement de réductions pouvant atteindre 65 %, avec plusieurs productions récentes affichées à des tarifs particulièrement intéressants. Parmi les jeux mis en avant figurent notamment Persona 3 Reload, Sonic Racing: CrossWorlds…et Yakuza 0 Director’s Cut.

Voir aussi : THQ Nordic Showcase 2026 : Gothic, Way of the Hunter 2… toutes les annonces à retenir

Persona 3 Reload passe sous la barre des 21 euros

C’est probablement l’une des offres les plus intéressantes de cette sélection. Persona 3 Reload est actuellement proposé à 20,99 € au lieu de 59,99 €, soit une remise de 65 %. Le RPG d’ATLUS, publié par SEGA, profite donc d’une réduction particulièrement importante sur Xbox.

L’édition Premium numérique bénéficie elle aussi d’une forte réduction : elle passe de 89,99 € à 31,49 €, avec le jeu de base, l’artbook numérique, la bande-son et le pack DLC Persona 3 Reload.

Sonic Racing: CrossWorlds et Demon Slayer également en promotion

Autre grosse affiche de cette opération : Sonic Racing: CrossWorlds. Le jeu de course de SEGA passe de 69,99 € à 27,99 € sur Xbox Store, soit une réduction de 60 %. Du côté de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, la version standard est affichée à 22,49 € au lieu de 29,99 €. Quant à l’édition Deluxe, elle descend à 34,99 € au lieu de 69,99 €, soit -50 %. Cette dernière inclut notamment plusieurs contenus additionnels, pour le plus grand plaisir des fans du manga.

Yakuza et Two Point Museum complètent les bons plans des jeux SEGA sur Xbox Store

Les fans de la saga de Ryu Ga Gotoku peuvent également profiter de Yakuza 0 Director’s Cut, actuellement proposé à 27,49 € au lieu de 49,99 €. Cette version est optimisée pour Xbox Series X|S et propose notamment des améliorations spécifiques à cette édition.

Enfin, Two Point Museum passe de 29,99 € à 20,09 €, soit -33 %. Une bonne occasion de découvrir le jeu de gestion édité par SEGA sans payer le tarif plein.

À noter que les réductions et leur durée peuvent varier selon les titres et les éditions. Les prix indiqués ici correspondent aux tarifs actuellement affichés sur le Xbox Store français au moment de la vérification. Pour retrouver l’ensemble de la sélection, rendez-vous sur la page dédiée aux offres des jeux SEGA sur Xbox.