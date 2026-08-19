États-Unis : Donald Trump impose une taxe douanière de 100% sur les drones importés

L’administration américaine franchit une nouvelle étape stratégique dans sa politique commerciale et sécuritaire. Le président Donald Trump vient d’imposer des droits de douane pouvant atteindre 100% sur certains types d’aéronefs sans pilote. En particulier, ceux jugés particulièrement sensibles pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette décision cible prioritairement le matériel lourd ainsi que les technologies avancées qui dominent aujourd’hui le marché américain.

Les modèles de drones lourds et spécialisés lourdement taxés

La Maison-Blanche a ciblé très précisément les catégories d’appareils soumises à ce taux maximal de 100%. Cette mesure concerne désormais l’ensemble des drones affichant un poids supérieur à 25 kilogrammes. De plus, cela concerne également les engins embarquant une caméra thermique ou livrés avec des stations d’accueil automatisées.

De nombreux secteurs professionnels subissent de plein fouet cette révision tarifaire. En effet, des domaines d’activité stratégiques tels que l’épandage agricole, l’inspection des réseaux électriques ou encore les missions de recherche et de sauvetage s’appuient massivement sur ces outils spécialisés, principalement produits par le constructeur chinois DJI. L’imposition surpasse le produit fini, car le gouvernement applique également ce niveau de taxation aux pièces détachées destinées à la fabrication de ces appareils.

Une grille tarifaire ajustée selon le pays d’origine

Les drones de taille plus modeste essuient eux aussi un surcoût significatif, bien que plus modéré. La taxe s’élève désormais à 25% pour les engins pesant moins de 25 kilogrammes. Cette hausse s’applique sans distinction aux modèles récents comme aux séries déjà approuvées par la Federal Communications Commission (FCC).

Afin de préserver certains partenariats économiques, les autorités américaines prévoient une taxation graduée pour les pays alliés :

Une taxe de 15% frappe les importations provenant de l’Union européenne, de la Corée du Sud, du Japon, de la Suisse et de Taïwan, à condition que les composants majeurs soient issus de ces territoires.

Une taxe réduite à 10% concerne les équipements en provenance directe du Royaume-Uni.

Sécurité nationale et incitations à la relocalisation industrielle

À travers cette décision, le gouvernement américain affiche deux objectifs complémentaires. Le premier est de renforcer la souveraineté sécuritaire du pays et le second est de stimuler la production industrielle sur le sol national. La Maison-Blanche compte ainsi encourager le rapatriement des chaînes de production technologiques. Des programmes d’incitation financière sont d’ailleurs prévus pour soutenir les entreprises locales investissant dans la fabrication de composants et l’assemblage de drones aux États-Unis.

Cette initiative vise aussi à combler une lacune réglementaire majeure. Jusqu’à présent, certaines entreprises contournaient les restrictions en achetant des pièces détachées en Chine avant d’effectuer l’assemblage final sur le sol américain.

Un impact financier direct pour les professionnels américains

Comme pour les campagnes douanières précédentes, le fonctionnement de ces taxes reste direct : les importateurs payent les droits supplémentaires dès l’entrée sur le territoire, puis répercutent cette hausse directement sur le prix de vente final. Les utilisateurs finaux, qu’il s’agisse d’exploitants agricoles, d’entreprises du BTP ou de services de secours, doivent donc absorber l’augmentation des coûts.

De plus, cette surtaxe s’inscrit dans un contexte réglementaire déjà très tendu aux États-Unis. La FCC a récemment interdit la vente de modèles dotés de capteurs LiDAR préalablement autorisés, en invoquant des risques liés à des usages militaires.

Des obstacles industriels difficiles à surmonter à court terme

Malgré ces incitations étatiques, l’industrie américaine fait face à d’importants défis structurels. La Chine conserve une avance technologique et industrielle considérable dans la conception de drones civils et professionnels. Les produits de leaders mondiaux comme DJI proposent des fonctionnalités et un rapport qualité-prix que l’industrie locale ne peut égaler rapidement.

À l’instar du secteur de la téléphonie mobile, les États-Unis manquent d’un écosystème industriel complet. La création d’une filière nationale exige une main-d’œuvre hautement qualifiée, des usines spécialisées et des réseaux de fournisseurs de proximité qui nécessitent plusieurs années de développement. Face à ces contraintes d’approvisionnement et à la saturation des fréquences hertziennes classiques, les ingénieurs explorent des alternatives logicielles inédites. Justement, Apple a imaginé une technologie pour connecter des essaims de drones sans saturer les réseaux 5G. Dans l’intervalle, les opérateurs américains devront adapter leur budget ou se tourner vers des équipements aux performances plus modestes.