Apple imagine une technologie pour connecter des essaims de drones sans saturer les réseaux 5G

La firme de Cupertino explore de nouvelles solutions techniques dans le secteur de la robotique aérienne. Apple vient de soumettre une demande de brevet auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO). Ce projet vise à réduire la charge sur les infrastructures de télécommunication 4G et 5G lorsqu’elles gèrent des groupes de drones simultanément. En modifiant la méthode d’envoi des données, la marque californienne espère ainsi optimiser la bande passante globale.

Le problème de la saturation des antennes par les appareils volants

Les drones partagent constamment des rapports techniques avec les infrastructures terrestres pendant leur vol. Chaque appareil transmet des variables comme la qualité de la liaison radio, l’orientation des signaux ou la puissance reçue. Ces échanges de données se répètent dès que l’engin modifie sa trajectoire ou son altitude.

L’accumulation de ces requêtes pose un problème majeur lors des vols groupés. Les constructeurs comme DJI conçoivent actuellement des appareils qui volent de manière isolée. En revanche, les futures applications commerciales impliquent l’usage de dizaines d’unités pour la livraison, la surveillance ou la cartographie. Cette concentration de connexions simultanées provoque une congestion immédiate des antennes relais locales.

Apple propose trois innovations pour fluidifier le trafic cellulaire

Le document publié par l’USPTO détaille trois méthodes pour minimiser le volume des données transmises.

La première technique s’active lors du passage d’une couverture 5G vers un réseau 4G. Le drone transmet alors uniquement le code d’identification de l’antenne au lieu d’envoyer l’ensemble des mesures radio habituelles.

Le deuxième mécanisme repose sur la mise en place de seuils numériques. L’appareil enregistre en local les nouvelles tours détectées au fil de son parcours. Il attend ensuite de franchir une limite définie avant d’expédier un rapport complet à l’infrastructure.

La troisième solution attribue un code de suivi spécifique à chaque fréquence radio. Le système regroupe les demandes de téléchargement pour effectuer une seule transmission collective. Cette approche évite la multiplication d’envois individuels dispersés.

Une réorientation stratégique vers la robotique autonome

Apple s’intéresse au domaine des véhicules aériens sans pilote (UAV) depuis plusieurs années. L’entreprise avait déjà déposé des brevets en 2021 concernant l’association entre les drones et leurs télécommandes. Elle a ensuite breveté des systèmes de pilotage à distance via les réseaux mobiles.

Ce nouveau dépôt marque une évolution importante car la firme passe de la gestion d’un robot unique à la coordination d’un essaim complet. Cette accélération coïncide avec la fermeture définitive du projet Titan en février 2024. Apple a réaffecté les ingénieurs de sa voiture électrique autonome vers d’autres divisions de pointe, consolidant ainsi son expertise dans la gestion des flottes autonomes.

En tout cas, même si Apple ajuste parfois ses priorités géographiques pour ses technologies majeures, l’entreprise continue de consolider sa propriété intellectuelle à l’échelle mondiale. Et ce, même si Siri AI voit son déploiement reporté indéfiniment en Europe et en Chine,