Snapchat restreint la visibilité des contenus pour les mineurs

Le célèbre réseau social Snapchat vient de franchir une nouvelle étape cruciale pour la protection de ses jeunes utilisateurs. En effet, la plateforme déploie actuellement un ensemble de mesures de sécurité inédites afin d’encadrer strictement le partage de contenus chez les adolescents âgés de 13 à 17 ans. Cette mise à jour majeure vise principalement à réduire de manière drastique les interactions indésirables avec des utilisateurs inconnus. Par ailleurs, elle s’inscrit dans une démarche globale d’optimisation de l’expérience utilisateur, alors même que les agents IA débarquent dans l’onglet chat pour conseiller les utilisateurs de la plateforme.

Une privatisation stricte du flux Spotlight pour les moins de 16 ans

L’application au logo jaune cible en premier lieu les adolescents âgés de 13 à 15 ans avec des restrictions particulièrement fermes. Désormais, ces derniers ne peuvent plus diffuser leurs vidéos de manière publique sur Spotlight, le fameux flux de formats courts verticaux de l’application.

Auparavant, le système permettait à cette tranche d’âge de publier de façon anonyme sur cet espace de grande écoute. Dorénavant, Snapchat privatise automatiquement ces publications et limite leur diffusion exclusive au cercle d’amis de l’utilisateur.

De plus, la firme américaine supprime une source majeure de pression sociale en masquant le compteur de favoris ainsi que les autres indicateurs de popularité sur ces profils protégés.

Un encadrement plus souple mais maîtrisé pour les grands adolescents

Pour les jeunes de 16 et 17 ans, l’entreprise déploie une approche plus nuancée afin de préserver leur liberté d’expression et leur créativité numérique. Ces grands adolescents conservent le droit de partager leurs créations Spotlight avec une audience plus large que leurs seuls contacts. Cependant, l’algorithme interne applique de nouveaux filtres de distribution très stricts.

Le réseau social restreint la visibilité de leurs vidéos à trois catégories de personnes bien définies. Par exemple, leurs amis proches, leurs abonnés directs ainsi que les utilisateurs avec qui ils partagent des connaissances communes. Grâce à ce mécanisme, la plateforme réduit efficacement le risque de démarchage malveillant de la part d’adultes inconnus.

Une technologie intelligente pour vérifier l’âge réel des utilisateurs de Snapchat

Afin de garantir l’efficacité absolue de ces nouvelles barrières de sécurité, Snapchat innove en matière de modération technique. La plateforme ne se repose plus uniquement sur la date de naissance déclarée lors de l’inscription. Pour cause, les utilisateurs falsifient parfois cette donnée. C’est pourquoi l’entreprise intègre un système d’inférence capable de deviner automatiquement l’âge réel des internautes selon leurs comportements en ligne.

Si cette IA détecte qu’un utilisateur a moins de 16 ans, le système bascule immédiatement le compte en mode restrictif. Ces innovations complètent les dispositifs de protection préexistants comme le Centre Famille dédié au contrôle parental et le blocage automatique de la messagerie pour les profils inconnus.