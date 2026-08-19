Révolution Xiaomi : profitez d’un foyer plus sain et connecté !

Xiaomi poursuit sa conquête de la maison connectée et débarque en force sur le marché français du gros électroménager. La marque asiatique vient d’annoncer l’arrivée de trois nouveaux appareils conçus pour faciliter le quotidien. Au programme : réfrigérateur américain Mijia 621L, lave-linge séchant hublot 8 kg, et lave-linge hublot 8 kg. Voici ce qu’il faut savoir sur ces nouveautés qui promettent de bouleverser nos habitudes à la maison.

Un réfrigérateur XXL, élégant et high-tech

Le Mijia Réfrigérateur Américain 621L – Side-by-Side frappe d’abord par son design en acier inoxydable et sa capacité impressionnante. Avec ses 18 compartiments et son volume de 621 litres, il répond aux besoins de toutes les familles, même les plus gourmandes ! Mais Xiaomi mise aussi sur la technologie. Ce modèle dispose d’un système Ag⁺ Fresh qui élimine 99,99 % des bactéries et neutralise les mauvaises odeurs. Résultat : des aliments préservés plus longtemps, en toute sécurité.

Côté performance, le double compresseur Inverter garantit non seulement un refroidissement rapide et homogène, mais aussi un fonctionnement silencieux et économique. Le prix ? 849 € sur mi.com, ou 799 € en offre de lancement du 11 août au 11 septembre 2026.

Deux lave-linge intelligents pour une consommation optimisée

La gamme accueille aussi deux nouveaux lave-linge connectés. Le premier modèle, un lave-linge séchant 8 kg, se démarque par son efficacité énergétique, 30 % supérieure à la classe A européenne. Il ajuste automatiquement l’eau et le temps de lavage selon le poids du linge. Son programme vapeur élimine jusqu’à 99,99 % des bactéries, tandis que le cycle Wash & Care gère lavage et séchage en 180 minutes. Enfin, plus de 30 programmes sont disponibles, incluant un cycle ultra-rapide de 15 minutes.

Le second appareil, un lave-linge hublot 8 kg, reprend la même logique d’économie et de propreté. Il propose également un cycle express de 15 minutes, idéal pour le linge peu sali. Les prix de lancement s’affichent à 479 € et 449 €, pour une durée limitée.

Xiaomi Home, le cœur de la maison intelligente

Ces nouveaux produits s’intègrent naturellement à l’écosystème Xiaomi Home. Ainsi, depuis l’application, on contrôle à distance le lavage, on reçoit des notifications pour les cycles terminés ou une porte de frigo restée ouverte. Xiaomi joue la carte du confort avec la compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa.

Une maison stylée, connectée, et économe en énergie, ça vous tente ? Dites-nous en commentaire quelle innovation retient votre attention, et partagez l’article avec vos proches en quête de nouveautés pour la maison !