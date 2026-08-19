Wero : le paiement en ligne et en magasin retardé en France

Le paysage des paiements numériques en Europe connaît une mutation profonde sous l’impulsion de l’Initiative européenne pour les paiements (EPI). Conçue comme une alternative souveraine face aux acteurs hégémoniques américains comme Visa, Mastercard ou PayPal, la plateforme Wero gagne du terrain à l’échelle continentale. Le service rassemble déjà plus de 55 millions d’utilisateurs en Europe, dont trois quarts environ résident dans l’Hexagone. Ce déploiement massif s’appuie sur le soutien actif des grands réseaux bancaires français, notamment BNP Paribas, le Groupe BPCE, le Crédit Agricole et la Société Générale.

Cependant, le calendrier d’implémentation de Wero varie selon les territoires. Alors que le système permet déjà d’effectuer des achats en ligne chez plusieurs commerçants en Allemagne ou en Belgique, la France accuse un temps de retard sur les fonctionnalités marchandes.

Wero : une adoption européenne rapide poussée par l’Allemagne et la Belgique

Wero a initialement remplacé le service Paylib pour assurer le transfert d’argent instantané entre particuliers. Au-delà des transactions de personne à personne, la solution franchit une étape décisive avec l’intégration du paiement en ligne direct.

L’Allemagne fait figure de pionnière dans cette transition. Des acteurs majeurs de la grande distribution et du commerce de détail comme Decathlon y proposent désormais Wero comme moyen de paiement sur leurs plateformes d’e-commerce. De même, Lidl est devenu le premier distributeur alimentaire à intégrer le système sur son site allemand. Ces déploiements réussis démontrent la viabilité technique et l’attractivité de l’outil auprès des enseignes européennes.

Le calendrier précis du déploiement e-commerce et magasin en France

En France, le paiement marchand en ligne demeure pour l’instant confiné à des phases expérimentales. Un premier achat e-commerce test a eu lieu en avril 2026 sous l’égide du Groupe BPCE. Des marques de grande ampleur telles qu’Air France, E.Leclerc, Veepee ou Orange ont validé leur partenariat avec la plateforme, tandis que BNP Paribas et Hello bank! préparaient leurs infrastructures.

L’EPI confirme que le lancement officiel du paiement en ligne généralisé interviendra à partir du second semestre 2026 en France. Ce calendrier étalé s’explique par la complexité de la coordination technique entre banques, acquéreurs et prestataires de services de paiement. Concernant le paiement physique directement en point de vente, les consommateurs français devront patienter davantage, les projections officielles ciblant désormais une arrivée courant 2027.

Les ambitions stratégiques du consortium bancaire européen

Malgré ces ajustements de calendrier, le consortium bancaire conserve des objectifs d’expansion très ambitieux. L’EPI vise la barre des 130 millions d’utilisateurs européens d’ici 2027. Cette feuille de route prépare également le terrain technologique pour l’échéance de 2029, date retenue par la Banque centrale européenne pour le lancement potentiel de l’euro numérique. En consolidant son infrastructure de paiement indépendante, l’Europe consolide progressivement son autonomie financière stratégique.