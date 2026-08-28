Voici les nouveautés PS Plus qui arrivent en septembre 2026 !

La rentrée s’annonce chargée pour les abonnés PS Plus. Hier, Sony vient de dévoiler les quatre jeux qui composeront la sélection des Jeux du mois de septembre 2026. Au programme : infiltration et tir de précision, baseball, coopération déjantée et JRPG rétro. Découvrez-les sans plus attendre dans les prochaines lignes !

Sniper Elite: Resistance

Disponible sur PS5 et PS4, Sniper Elite: Resistance emmène les joueurs au cœur de la France occupée, dans une histoire qui se déroule parallèlement aux événements de Sniper Elite 5. La campagne peut être parcourue en coopération. De son côté, le mode Invasion de l’Axe permet à un joueur d’envahir la partie d’un autre en incarnant un sniper allemand.

Le titre propose également des affrontements compétitifs jusqu’à 16 joueurs. Quant au mode Survie, il est jouable en coopération avec trois autres participants.

MLB The Show 26 fait son entrée sur PS Plus en septembre

Disponible exclusivement sur PS5, le jeu de baseball MLB The Show 26 propose notamment une version enrichie du mode Road To The Show. Au menu : le MLB Draft Combine et 11 nouvelles équipes universitaires. Le mode Diamond Dynasty accueille également les nouvelles cartes de rareté Red Diamond.

Les abonnés PS Plus bénéficieront par ailleurs du Jump Start Bundle. Ce dernier comprend cinq packs The Show, un pack d’équipement et un Jumpstart Choice Pack.

Wobbly Life et Chained Echoes complètent le programme

Plus familial, Wobbly Life sera disponible sur PS5 et PS4. Cette aventure sandbox peut être jouée seul ou jusqu’à quatre joueurs, en ligne ou en écran partagé.

Enfin, Chained Echoes rejoint la sélection PS Plus de septembre sur PS4. Ce JRPG indépendant s’inspire des classiques 16 bits et propose une aventure au cœur de Valandis, où les joueurs devront mettre fin à une guerre opposant trois royaumes. Épées, magie et Mechs font partie du voyage.

À noter : ces quatre titres constituent les Jeux du mois, accessibles à tous les niveaux d’abonnement PlayStation Plus, y compris Essential, Extra et Premium. Les quatre titres seront disponibles à partir du 1er septembre jusqu’au 5 octobre 2026.