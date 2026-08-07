Dreame s’attaque à la beauté connectée avec cinq nouveaux appareils

Connu pour ses aspirateurs robots et ses appareils pour la maison, Dreame change de terrain. La marque investit le soin personnel avec cinq produits réunis dans une même gamme. Au programme : un masque LED, un boucleur automatique, un multistyler, une série nomade et un rasoir intelligent. L’objectif affiché est de rendre accessibles à domicile des technologies jusqu’ici réservées aux instituts.

Dreame beauté : des appareils qui font le travail à votre place

Le produit le plus original du lot est l’Air-Auto (199 euros). Ce boucleur aspire la mèche, l’enroule et la boucle tout seul grâce à un flux d’air intelligent. Son moteur réversible permet un usage à une main. Dreame annonce un contrôle thermique qui mesure la chaleur 500 fois par seconde et une diffusion de 500 millions d’ions négatifs contre l’électricité statique.

Côté peau, le masque LED Chrona (349 euros) marque la première incursion de Dreame beauté dans la luminothérapie. Il propose cinq modes ciblés, du boost de collagène à l’anti-rougeurs, sur des séances de dix minutes. Ses 70 LED Quad-Chip équivalent selon la marque à 280 puces médicales. Sans fil et conçu en silicone médical, il maintient les LED à un centimètre du visage pour laisser l’utilisateur libre de ses mouvements.

Le rasoir S9 (199 euros) complète l’offre. Il combine un système de triple coupe et un revêtement à microbilles. Une intelligence artificielle détecte la densité de la barbe en temps réel et ajuste la puissance de coupe, c’est fort.

Les classiques capillaires revus

Dreame fait aussi évoluer ses appareils capillaires. L’AirStyle Pro 2 (299 euros) reste un multistyler 7-en-1, désormais doté d’un diffuseur à spirale pour les boucles naturelles et d’un contrôle thermique qui mesure la température 1 000 fois par seconde. Un argument pour les cheveux colorés ou fragiles.

La série Pocket 2 vise pour sa part les voyageurs. Pliables et légers (300 grammes pour 50 mm d’épaisseur), ces sèche-cheveux existent en deux versions : Pocket Pro 2 (169 euros) avec cinq embouts magnétiques, et Pocket Neo 2 (129 euros) plus basique avec trois embouts. Leur moteur sèche les cheveux courts en une quarantaine de secondes.

Disponibilité des produits Dreame Beauté

Toute la gamme Dreame beauté est déjà disponible sur le site de Dreame, sur Amazon et chez une sélection de revendeurs. On retrouvera bientôt ces produits plus en détail sur le Café du Geek.